Ειρήνη Νικολοπούλου: Διέκοψα τον θηλασμό στις 17 μέρες για να γυρίσω στη δουλειά, δεν μου το συγχωρώ
Ειρήνη Νικολοπούλου: Διέκοψα τον θηλασμό στις 17 μέρες για να γυρίσω στη δουλειά, δεν μου το συγχωρώ
Η κόρη μου το συγχωρεί, συμπλήρωσε η δημοσιογράφος
Επικριτική στον ίδιο της τον εαυτό στάθηκε η Ειρήνη Νικολοπούλου για την απόφαση που είχε πάρει να διακόψει τον θηλασμό μετά τη γέννηση της κόρης της και να επιστρέψει στη δουλειά της. Αν και το παιδί της που πλέον έχει ενηλικιωθεί, την έχει διαβεβαιώσει πως την έχει συγχωρήσει, εκείνη δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
«Όταν γέννησα την κόρη μου, έγιναν πρόωρες εκλογές και χρειάστηκε να επιστρέψω στη δουλειά και να διακόψω τον θηλασμό. Είναι κάτι που δε θα μου συγχωρήσω ποτέ. Εκείνη το συγχωρεί. Τα τελευταία λίγα χρόνια, πήγα σε ψυχολόγο και το συζήτησα μαζί της και μου είπε, “έχεις δίκιο, είναι πολύ βαρύ να αφήνεις το παιδί σου όταν το θηλάζεις”. Στις 17 μέρες από τον τοκετό, έγιναν εκλογές και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγαν να επιστρέψω στη δουλειά», εξομολογήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή Super Κατερίνα.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Θυμούμενη εκείνη την περίοδο, η Ειρήνη Νικολοπούλου τόνισε ότι η τηλεόραση δεν είναι ένας επαγγελματικός χώρος που διακρίνεται για την κατανόηση. «Δεν υπάρχει κατανόηση στην τηλεόραση. Ίσως τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, να υπάρχει κατανόηση», υποστήριξε.
«Θυμάμαι άπειρα ξενύχτια βαμμένοι, ντυμένοι και να περιμένουμε είτε τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Καραμανλή… Και μάλιστα, άκουγα τότε από κάποια που έλεγε, “η Ειρήνη αντέχει τα ξενύχτια, να το κάνει εκείνη”…Η κόρη μου είναι η μεγαλύτερη περηφάνια στη ζωή μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Φωτογραφία: NPDPPHOTO
«Όταν γέννησα την κόρη μου, έγιναν πρόωρες εκλογές και χρειάστηκε να επιστρέψω στη δουλειά και να διακόψω τον θηλασμό. Είναι κάτι που δε θα μου συγχωρήσω ποτέ. Εκείνη το συγχωρεί. Τα τελευταία λίγα χρόνια, πήγα σε ψυχολόγο και το συζήτησα μαζί της και μου είπε, “έχεις δίκιο, είναι πολύ βαρύ να αφήνεις το παιδί σου όταν το θηλάζεις”. Στις 17 μέρες από τον τοκετό, έγιναν εκλογές και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγαν να επιστρέψω στη δουλειά», εξομολογήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή Super Κατερίνα.
Δείτε το σχετικό βίντεο
«Θυμάμαι άπειρα ξενύχτια βαμμένοι, ντυμένοι και να περιμένουμε είτε τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Καραμανλή… Και μάλιστα, άκουγα τότε από κάποια που έλεγε, “η Ειρήνη αντέχει τα ξενύχτια, να το κάνει εκείνη”…Η κόρη μου είναι η μεγαλύτερη περηφάνια στη ζωή μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Φωτογραφία: NPDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα