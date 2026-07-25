Παιδί δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Πισίνα Ανήλικο

Παιδί δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση

Παιδί δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
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Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι (25/07) ένα παιδάκι 2 ετών, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην τοπική ιστοσελίδα creta24 ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πλέον αναπνέει μόνο του, χωρίς υποστήριξη, με τους γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να έχουν πέσει από πάνω του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.


Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.
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