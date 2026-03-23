Ειρήνη Νικολοπούλου: Είχα δεχθεί διακριτικό φλερτ από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Με αγκάλιαζε και με πήρε μαζί του να πάμε στην επόμενη συνέντευξη, θυμήθηκε η δημοσιογράφος

Τη στιγμή που βρέθηκε απέναντι από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για μία συνέντευξη θυμήθηκε η Ειρήνη Νικολοπούλου. Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι δέχθηκε ένα διακριτικό φλερτ από τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό. Παρά την εικόνα που παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, στη συνέχεια ήταν διαχυτικός και φιλικός μαζί της.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, και έκανε μία αναδρομή στην επαγγελματική της διαδρομή. Μεταξύ άλλων μίλησε για τον εμβληματικό ηθοποιό, λέγοντας: «Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν θεός. Στην αρχή έκανε τον δύσκολο και όταν τελικά πήρα τη συνέντευξη έγινε φιλαράκι. Με αγκάλιαζε και με πήρε μαζί του να πάμε στην επόμενη συνέντευξη. Μου έκανε ένα πολύ, πολύ διακριτικό φλερτ και καταλήξαμε να με πάρει μαζί του στην επόμενη συνέντευξη».

Στη συνέχεια, μετέφερε τις εντυπώσεις της από τον Τομ Χανκς και τον Ρόουαν Άτκινσον από τους οποίους έχει πάρει επίσης συνεντεύξη. «Ως άνθρωπος ήταν πολύ χαλαρός. Για παράδειγμα, ο Τομ Χανκς ήταν πολύ σφιγμένος και τα είχε όλα σε κουτάκια. Δεν ήταν αγενής, ήταν απλά τυπικός. O Mr Bean για εμένα ήταν ο χειρότερος», περιέγραψε.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της

Η δημοσιογράφος παρέθεσε και ονόματα από την πολιτική σκηνή που γνώρισε στην καριέρα της: «Γνώρισα τον Μιτεράν, τη Μπεναζίρ Μπούτο, τον Αραφάτ, πολύ κόσμο. Ήταν σαν να ήμουνα σ’ ένα άλογο και να τρέχω. Δεν το καταλάβαινα τότε. Τότε για μένα ήταν κάτι φυσιολογικό, το ένα να φέρνει το άλλο.  Έκλεισα τον κύκλο μου με τον Παβαρότι μετά από τόσα χρόνια. Αυτή ήταν και η τελευταία μου εκπομπή με την ΕΡΤ και μετά πήγα στο Mega».

Τέλος, έκανε μία αναφορά στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την οποία είχε καλύψει από το Λονδίνο. Όπως υποστήριξε, επρόκειτο για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός για τα μέσα. «Είχα καλύψει τον θάνατο της Νταϊάνα, την κηδεία της Νταϊάνα στο Λονδίνο, που ήταν το μεγαλύτερο τηλεοπτικό media γεγονός ever, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Μπορεί να φαντάζει υπερβολή και δεν είναι. Είχαν φύγει όλοι οι παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων από όλα τα κανάλια και είχαν έρθει στο Λονδίνο και παρουσίαζαν το κεντρικό δελτίο επί δέκα μέρες από το Λονδίνο», σημείωσε.
