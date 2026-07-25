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Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το διεθνές τουρνουά Kitz Rising 2026
Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το διεθνές τουρνουά Kitz Rising 2026
O Έλληνας τενίστας αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Kitz Rising U15 της Αυστρίας, κερδίζοντας ένα πολύ δυνατό τουρνουά και χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ
O Παγώνης κέρδισε στον τελικό του Kitz Rising τον Αιγύπτιο Mohamed Genidy με 4-2, 3-4(6), 4-3(4), 4-2 και ήταν ο μεγάλος νικητής στο event που έλαβε χώρα στο Kitzbuhel της Αυστρίας, παράλληλα με το ATP 250 Generali Open.
Όπως και προχθές, ο Παγώνης αγωνίστηκε στο Grandstand, το δεύτερο στάδιο των εγκαταστάσεων του Kitzbuhel.
Κέρδισε και αυτό το παιχνίδι, όπως είχε κάνει και τα δύο προηγούμενα, ολοκληρώνοντας αήττητος την εβδομάδα του στο δυνατό τουρνουά U15 που διοργάνωσε η Red Bull.
Για την 1η φάση του τουρνουά, τους ομίλους, είχε νικήσει τον Max Lorincik με 4-3 (2), 4-3 (9), 4-2 και τον Fu Wang Choi με 3-4 (5), 4-2, 4-3 (0), 4-2.
Στο invitational τουρνουά του Kitzbuhel προσκλήθηκαν έξι από τους καλύτερους παγκοσμίως στην κατηγορία των 15 ετών και ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Παγώνη, που κέρδισε και χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.
Όπως δήλωσε και μετά τη νίκη του, τώρα ακολουθεί η συμμετοχή του στο Summer Cups, όπου θα εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα Αγοριών U16 στη Ρόδο (29-31 Ιουλίου), ενώ μετά θα κάνει λίγες μέρες διακοπές για να ξεκουραστεί.
Πηγή:www.tennisnews.gr
Όπως και προχθές, ο Παγώνης αγωνίστηκε στο Grandstand, το δεύτερο στάδιο των εγκαταστάσεων του Kitzbuhel.
Κέρδισε και αυτό το παιχνίδι, όπως είχε κάνει και τα δύο προηγούμενα, ολοκληρώνοντας αήττητος την εβδομάδα του στο δυνατό τουρνουά U15 που διοργάνωσε η Red Bull.
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Για την 1η φάση του τουρνουά, τους ομίλους, είχε νικήσει τον Max Lorincik με 4-3 (2), 4-3 (9), 4-2 και τον Fu Wang Choi με 3-4 (5), 4-2, 4-3 (0), 4-2.
Στο invitational τουρνουά του Kitzbuhel προσκλήθηκαν έξι από τους καλύτερους παγκοσμίως στην κατηγορία των 15 ετών και ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Παγώνη, που κέρδισε και χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.
Όπως δήλωσε και μετά τη νίκη του, τώρα ακολουθεί η συμμετοχή του στο Summer Cups, όπου θα εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα Αγοριών U16 στη Ρόδο (29-31 Ιουλίου), ενώ μετά θα κάνει λίγες μέρες διακοπές για να ξεκουραστεί.
Πηγή:www.tennisnews.gr
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