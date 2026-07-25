Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Παναθηναϊκός: Οι Σουηδοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον για τον Άνες Τσαρντάκλια
Παναθηναϊκός: Οι Σουηδοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον για τον Άνες Τσαρντάκλια
Σύμφωνα με τα σουηδικά ΜΜΕ οι πράσινοι κινούνται για την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού της Γκάις
Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να εξετάζει την αγορά της Σκανδιναβίας και συγκεκριμένα της Σουηδίας, με δημοσιεύματα της χώρας να συνδέουν τους «Πράσινους» με τον Άνες Τσαρντάκλια.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Göteborgs-Posten», ο αθηναϊκός σύλλογος βρίσκεται στο κυνήγι του 21χρόνου αμυντικού από την Γκάις, με τον ίδιο τον παίκτη μάλιστα να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του τριφυλλιού.
«Άκουσα από τον Jocke (τον υπεύθυνο των μεταγραφών του συλλόγου) τώρα που έγινε κάποια συζήτηση για τον Παναθηναϊκό, χαχα! Ο ατζέντης μου μίλησε επίσης λίγο μαζί μου, οπότε άκουσα λίγο», δήλωσε ο Τσαρντάκλια στο GP.
«Ναι, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και έχει αρχίσει να έρχεται λίγο περισσότερο τώρα... Αλλά μόλις απενεργοποίησα όλες αυτές τις σκέψεις. Ο ατζέντης μου έλεγε για ενδιαφέρον από κάθε είδους χώρες, αλλά εγώ βρίσκομαι στην Γκάις και επικεντρώνομαι σε αυτό», τόνισε ο 21χρόνος μπακ.
Ο Τσαρντάκλια ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Γκαις και το 2022 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Από τότε, ο πολλά υποσχόμενος σέντερ μπακ έχει πραγματοποιήσει 65 εμφανίσεις με την ομάδα του Γκέτεμποργκ, ενώ έχει σκοράρει και δύο γκολ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Göteborgs-Posten», ο αθηναϊκός σύλλογος βρίσκεται στο κυνήγι του 21χρόνου αμυντικού από την Γκάις, με τον ίδιο τον παίκτη μάλιστα να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του τριφυλλιού.
«Άκουσα από τον Jocke (τον υπεύθυνο των μεταγραφών του συλλόγου) τώρα που έγινε κάποια συζήτηση για τον Παναθηναϊκό, χαχα! Ο ατζέντης μου μίλησε επίσης λίγο μαζί μου, οπότε άκουσα λίγο», δήλωσε ο Τσαρντάκλια στο GP.
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«Ναι, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και έχει αρχίσει να έρχεται λίγο περισσότερο τώρα... Αλλά μόλις απενεργοποίησα όλες αυτές τις σκέψεις. Ο ατζέντης μου έλεγε για ενδιαφέρον από κάθε είδους χώρες, αλλά εγώ βρίσκομαι στην Γκάις και επικεντρώνομαι σε αυτό», τόνισε ο 21χρόνος μπακ.
Ο Τσαρντάκλια ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Γκαις και το 2022 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Από τότε, ο πολλά υποσχόμενος σέντερ μπακ έχει πραγματοποιήσει 65 εμφανίσεις με την ομάδα του Γκέτεμποργκ, ενώ έχει σκοράρει και δύο γκολ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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