Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Γνωστοποίησε ότι τα ονόματα του προέδρου και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα
Τη δημοσίευση του νόμου 5322 στο ΦΕΚ (Α117/24-7-2026), με τον οποίο προβλέπεται ο διορισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η επιτροπή θα αναλάβει να οργανώσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Συλλόγου.
Σύμφωνα με τον υπουργό, αξιοποιώντας τη σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση, τη Δευτέρα θα εκδώσει την υπουργική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η προσωρινή διοίκηση.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να χαθεί «ούτε μία μέρα». Όπως ανέφερε, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί πριν από οκτώ χρόνια, αποφάσισε «παρά τω νόμω» να συνεδριάσει την Τρίτη. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα διοριστεί τη Δευτέρα, ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή εκλογών και την ανάδειξη νέου, νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου.
Παράλληλα, ο υπουργός απηύθυνε ευχές προς τους γιατρούς για «καλές και ήρεμες εκλογές», εκφράζοντας την ελπίδα ότι με τη διαδικασία αυτή θα αποκατασταθούν η «δημοκρατική νομιμότητα και κανονικότητα». Πρόσθεσε ακόμη ότι, μετά την ανάδειξη της νέας διοίκησης, θα εξεταστούν από κοινού τυχόν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ, εφόσον αυτές ζητηθούν από τους ίδιους τους γιατρούς.
Απαντώντας στην κριτική που, όπως αναφέρει, έχει δεχθεί, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και διαβεβαίωσε πως θα συνεργαστεί με όποια διοίκηση εκλεγεί νόμιμα.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαδραματίζει σημαντικό θεσμικό ρόλο, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συνεχείς εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπως είπε, έχουν επηρεάσει αρνητικά την εικόνα του. Όπως σημείωσε, η παρέμβασή του γίνεται αποκλειστικά για την τήρηση της νομιμότητας και με στόχο να δοθεί τέλος στις διαδοχικές δικαστικές διαμάχες.
Τέλος, γνωστοποίησε ότι τα ονόματα του προέδρου και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.
Τα ονόματα των μελών και του Προέδρου θα ανακοινωθούν την Δευτέρα»
Σύμφωνα με τον υπουργό, αξιοποιώντας τη σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση, τη Δευτέρα θα εκδώσει την υπουργική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η προσωρινή διοίκηση.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να χαθεί «ούτε μία μέρα». Όπως ανέφερε, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί πριν από οκτώ χρόνια, αποφάσισε «παρά τω νόμω» να συνεδριάσει την Τρίτη. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα διοριστεί τη Δευτέρα, ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή εκλογών και την ανάδειξη νέου, νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου.
Παράλληλα, ο υπουργός απηύθυνε ευχές προς τους γιατρούς για «καλές και ήρεμες εκλογές», εκφράζοντας την ελπίδα ότι με τη διαδικασία αυτή θα αποκατασταθούν η «δημοκρατική νομιμότητα και κανονικότητα». Πρόσθεσε ακόμη ότι, μετά την ανάδειξη της νέας διοίκησης, θα εξεταστούν από κοινού τυχόν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ, εφόσον αυτές ζητηθούν από τους ίδιους τους γιατρούς.
Απαντώντας στην κριτική που, όπως αναφέρει, έχει δεχθεί, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και διαβεβαίωσε πως θα συνεργαστεί με όποια διοίκηση εκλεγεί νόμιμα.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαδραματίζει σημαντικό θεσμικό ρόλο, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συνεχείς εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπως είπε, έχουν επηρεάσει αρνητικά την εικόνα του. Όπως σημείωσε, η παρέμβασή του γίνεται αποκλειστικά για την τήρηση της νομιμότητας και με στόχο να δοθεί τέλος στις διαδοχικές δικαστικές διαμάχες.
Τέλος, γνωστοποίησε ότι τα ονόματα του προέδρου και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.
Πριν από λίγο με το ΦΕΚ Α117/24-7-2026 N.5322 έγινε επισήμως νόμος του Κράτους το άρθρο 67, για τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την διενέργεια αρχαιρεσιών και για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Με την Νομοθετική εξουσία που… pic.twitter.com/blkadQGNTV— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 25, 2026
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Πριν από λίγο με το ΦΕΚ Α117/24-7-2026 N.5322 έγινε επισήμως νόμος του Κράτους το άρθρο 67, για τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την διενέργεια αρχαιρεσιών και για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Με την Νομοθετική εξουσία που δίνει στον Υπουργό Υγείας ο νόμος αυτός την Δευτέρα θα εκδώσω Υπουργική Απόφαση διορισμού. Δεν μπορώ να χάσω ούτε μία μέρα διότι το απερχόμενο και εκλεγέν προ 8 ετών ΔΣ, αποφάσισε παρά τω νόμω να συγκληθεί την Τρίτη. Άρα την Δευτέρα θα διοριστεί η προσωρινή διοικούσα για να πράξει τα δέοντα προβλεπόμενα, για την εκλογή νομίμου νέου ΔΣ. Εύχομαι στους ιατρούς μας καλές και ήρεμες εκλογές, ώστε επιτέλους να αποκατασταθεί η Δημοκρατική Νομιμότητα και κανονικότητα. Με το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί μετά τις αρχαιρεσίες τους θα συζητήσουμε τις όποιες αλλαγές θέλουν οι ίδιοι στο παρόν θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ. Παρά τις εναντίον μου κατηγορίες, ποτέ δεν ήθελα να εμπλακώ στα εσωτερικά τους και θα συνεργαστώ με όποιον νομίμως εκλεγεί. Ο ΠΙΣ έχει σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει και είναι κρίμα οι αλλεπάλληλες μεταξύ τους διαμάχες να πλήττουν την φήμη αυτού του σπουδαίου συλλόγου. Η παρέμβαση μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια.
Τα ονόματα των μελών και του Προέδρου θα ανακοινωθούν την Δευτέρα»
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