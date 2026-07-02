Οι φωτογραφίες της Κέιτ Χάντσον με τα παιδιά της από την Αθήνα: Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Κέιτ Χάντσον με τα παιδιά της από την Αθήνα: Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι, έγραψε
Η ηθοποιός μετά τη Σκιάθο απόλαυσε καλοκαιρινές στιγμές με την οικογένειά της στην πρωτεύουσα
Φωτογραφίες με τα παιδιά της από την Αθήνα ανέβασε η Κέιτ Χάντσον, δηλώνοντας πως οι διακοπές της στην πρωτεύουσα είναι η τέλεια αρχή για το καλοκαίρι της.
Η ηθοποιός πριν από μερικές ημέρες έφτασε στη χώρα, όμως φαίνεται πως αρχικά βρέθηκε στη Σκιάθο όπου έκανε διακοπές η μητέρα της Γκόλντι Χον, και έπειτα βρέθηκε στην Αθήνα, όπου απόλαυσε βουτιές στην παραλία αλλά και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμεινε και βραδινές βόλτες μαζί με τους γιους και την κόρη της. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες παρουσίασε και τα παιχνίδια που έπαιξε με την κόρη της, με την οποία δοκίμασε και padel.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Χάντσον έγραψε χαρακτηριστικά: «Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός πριν από μερικές ημέρες έφτασε στη χώρα, όμως φαίνεται πως αρχικά βρέθηκε στη Σκιάθο όπου έκανε διακοπές η μητέρα της Γκόλντι Χον, και έπειτα βρέθηκε στην Αθήνα, όπου απόλαυσε βουτιές στην παραλία αλλά και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμεινε και βραδινές βόλτες μαζί με τους γιους και την κόρη της. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες παρουσίασε και τα παιχνίδια που έπαιξε με την κόρη της, με την οποία δοκίμασε και padel.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Χάντσον έγραψε χαρακτηριστικά: «Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι».
Δείτε τις φωτογραφίες
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