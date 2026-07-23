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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Δυτική Ασία για ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
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ΗΠΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν Πτήσεις Αμερικανοί Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Δυτική Ασία για ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Δυτική Ασία για ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι για έκτακτες μετακινήσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων και σοβαρών διαταραχών στις αεροπορικές μεταφορές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις δυνατότητες μετακίνησης και αναχώρησης από την περιοχή.


Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους και να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν άμεσα τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

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