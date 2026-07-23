Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Δυτική Ασία για ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Δυτική Ασία για ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι για έκτακτες μετακινήσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές.
Συγκεκριμένα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων και σοβαρών διαταραχών στις αεροπορικές μεταφορές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις δυνατότητες μετακίνησης και αναχώρησης από την περιοχή.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους και να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν άμεσα τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Συγκεκριμένα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων και σοβαρών διαταραχών στις αεροπορικές μεταφορές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις δυνατότητες μετακίνησης και αναχώρησης από την περιοχή.
July 22, 2026 - Worldwide Caution for U.S. Citizens— U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) July 23, 2026
The Department of State advises Americans worldwide to exercise increased caution.
Location: Worldwide
Event: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential… pic.twitter.com/GFibRfeb2T
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους και να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν άμεσα τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
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