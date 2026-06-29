Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»
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Ντούα Λίπα Μητέρα Γενέθλια

Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους από διαφορετικές εποχές

Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δημόσια ευχήθηκε η Ντούα Λίπα στη μητέρα της, Ανέσα για τα γενέθλιά της, αποκαλώντας την ως τη βασίλισσα του σπιτιού τους.

Η τραγουδίστρια προχώρησε την Κυριακή 28 Ιουνίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία συμπεριέλαβε οικογενειακά στιγμιότυπα, σε μερικά από τα οποία πόζαρε με τη μητέρα της, ενώ μοιράστηκε και μία εικόνα από όταν ήταν παιδί.

Εκφράζοντας τα συναισθήματά της για τη μητέρα της που έκλεισε τα 54, η Λίπα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της:  «Χρόνια πολλά στη μανούλα μου! Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε! Ό,τι καλό υπάρχει στη ζωή μας το οφείλουμε στην αγάπη, την υπομονή και τη δύναμή σου! Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού και των καρδιών μας! Σ' αγαπώ πάρα πολύ».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»
Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»
Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»
Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»
Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»
Η Ντούα Λίπα δείχνει τη μητέρα της και της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού»
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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