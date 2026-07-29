Εξιχνιάστηκαν 18 υποθέσεις κλοπών και απάτης με τραπεζικές κάρτες στη Θεσσαλονίκη, δικογραφίες σε βάρος 14 ατόμων
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κλοπή Απάτη

Εξιχνιάστηκαν 18 υποθέσεις κλοπών και απάτης με τραπεζικές κάρτες στη Θεσσαλονίκη, δικογραφίες σε βάρος 14 ατόμων

Οι δράστες άρπαξαν μετρητά, κοσμήματα αξίας άνω των 91.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, μία μοτοσικλέτα και πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές με κλεμμένες κάρτες

Εξιχνιάστηκαν 18 υποθέσεις κλοπών και απάτης με τραπεζικές κάρτες στη Θεσσαλονίκη, δικογραφίες σε βάρος 14 ατόμων
Στην εξιχνίαση 18 υποθέσεων κλοπών και απάτης με υπολογιστή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ερευνών για αδικήματα που τελέστηκαν το προηγούμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου ταυτοποίησαν 14 άτομα ως εμπλεκόμενους στις υποθέσεις και σχημάτισαν, ανάλογα με την περίπτωση, δικογραφίες σε βάρος τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αξιόποινες πράξεις τελέστηκαν από τις αρχές του περυσινού Αυγούστου έως και τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους. Οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά 1.355 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 91.500 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα και άλλα αντικείμενα αξίας περίπου 8.000 ευρώ, καθώς και μία μοτοσικλέτα.

Παράλληλα, αφαίρεσαν 18 τραπεζικές κάρτες, τις οποίες χρησιμοποίησαν για ανέπαφες συναλλαγές συνολικής αξίας σχεδόν 1.200 ευρώ.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

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