Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν περπάτησαν στο σόου του Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027
Το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα έκαναν οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.
Οι δύο νεαροί περπάτησαν στο σόου του Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Ο 20χρονος Σον Πρέστον εμφανίστηκε με total black look, πουκάμισο, γραβάτα και μακρύ σατέν παλτό, συνδυασμένο με φαρδύ τζιν, ενώ ο 19χρονος Τζέιντεν εμφανίστηκε με ένα πιο casual look, με λευκό tank top και τζιν.
Δείτε βίντεο
Αυτό που προκάλεσε αίσθηση και σχολιάστηκε στα ξένα media, ήταν η απουσία της μητέρας τους από το σόου. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν βρέθηκε στο Παρίσι, όπως αναφέρει η Daily Mail, αν και παρέμεινε ενεργή στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο όπου ποζάρει με ροζ φόρεμα.
Οι δύο νεαροί περπάτησαν στο σόου του Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Ο 20χρονος Σον Πρέστον εμφανίστηκε με total black look, πουκάμισο, γραβάτα και μακρύ σατέν παλτό, συνδυασμένο με φαρδύ τζιν, ενώ ο 19χρονος Τζέιντεν εμφανίστηκε με ένα πιο casual look, με λευκό tank top και τζιν.
Δείτε βίντεο
@voguemagazine Hit that runway one more time! #BritneySpears’ sons, Jayden James and Sean Preston Federline, walked the #Vetements ♬ original sound - music and concerts
Αυτό που προκάλεσε αίσθηση και σχολιάστηκε στα ξένα media, ήταν η απουσία της μητέρας τους από το σόου. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν βρέθηκε στο Παρίσι, όπως αναφέρει η Daily Mail, αν και παρέμεινε ενεργή στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο όπου ποζάρει με ροζ φόρεμα.
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