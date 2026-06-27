Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
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Μπρίτνεϊ Σπίαρς Γιος Παιδιά Πασαρέλα

Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο

Ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν περπάτησαν στο σόου του Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027

Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα έκαναν οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Οι δύο νεαροί περπάτησαν στο σόου του Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Ο 20χρονος Σον Πρέστον εμφανίστηκε με total black look, πουκάμισο, γραβάτα και μακρύ σατέν παλτό, συνδυασμένο με φαρδύ τζιν, ενώ ο 19χρονος Τζέιντεν εμφανίστηκε με ένα πιο casual look, με λευκό tank top και τζιν.

Δείτε βίντεο

@voguemagazine Hit that runway one more time! #BritneySpears’ sons, Jayden James and Sean Preston Federline, walked the #Vetements ♬ original sound - music and concerts

Αυτό που προκάλεσε αίσθηση και σχολιάστηκε στα ξένα media, ήταν η απουσία της μητέρας τους από το σόου. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν βρέθηκε στο Παρίσι, όπως αναφέρει η Daily Mail, αν και παρέμεινε ενεργή στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο όπου ποζάρει με ροζ φόρεμα.

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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