Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς υιοθέτησαν το επώνυμό της
Ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς χρησιμοποιούν πλέον το επίθετο της τραγουδίστριας, χωρίς να έχουν προχωρήσει σε επίσημη αλλαγή των στοιχείων τους
Το επώνυμο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται πως υιοθέτησαν οι δύο γιοι της τραγουδίστριας.
Σύμφωνα με το Us Weekly, ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς, ηλικίας 20 και 19 ετών αντίστοιχα, πλέον χρησιμοποιούν το επώνυμο Σπίαρς, αντί για Φέντερλαϊν, που είναι το επίθετο του πατέρα τους, χωρίς ωστόσο να έχουν προβεί σε επίσημη αλλαγή των στοιχείων τους.
Η είδηση αυτή έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τη Σπίαρς στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται μαζί με τους δύο γιους της για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Οι τρεις τους πόζαραν πάνω σε σκάφος, με τη μητέρα τους να βρίσκεται ανάμεσά τους.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκτησε τους δύο γιους της το 2005 και το 2006, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν. Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2007. Η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί από τα παιδιά της, καθώς είχαν μετακομίσει στη Χαβάη το 2023 μαζί με τον πατέρα τους, αλλά πλέον έχουν επιστρέψει στην Καλιφόρνια και βρίσκονται στο πλευρό της μητέρας τους.
Ακόμη και μετά τη σύλληψή της για επικίνδυνη οδήγηση, πριν από ένα μήνα, της συμπαραστάθηκαν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τη βοηθήσουν.
«Τα παιδιά μεγαλώνουν και θέλουν τη μητέρα τους στη ζωή τους, και η Μπρίτνεϊ είναι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό», ανέφερε πηγή, προσθέτοντας: «Νιώθει ευγνωμοσύνη που τους έχει στη ζωή της. Νιώθει ξανά πλήρης».
Άλλη πηγή σημείωσε: «Θέλουν το καλύτερο για εκείνη και γνωρίζουν ότι η σχέση μαζί της θα βοηθήσει. Είναι πολύ πιο χαρούμενη με εκείνους στη ζωή της».
Britney Spears and Kevin Federline's sons, Sean Preston and Jayden James, have started going by their mother's world-famous last name, Us Weekly can exclusively confirm. https://t.co/wzMBPEOkDv— Us Weekly (@usweekly) April 4, 2026
