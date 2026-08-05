Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Μεταμοσχεύσεις… χωρίς σύνορα: 35 ελληνικά μοσχεύματα έσωσαν τη ζωή ασθενών στο εξωτερικό
Μεταμοσχεύσεις… χωρίς σύνορα: 35 ελληνικά μοσχεύματα έσωσαν τη ζωή ασθενών στο εξωτερικό
Πίσω από κάθε μόσχευμα, που διασχίζει τα σύνορα, κρύβεται μια ζωή που σώζεται - Ο απολογισμός του ΕΟΜ για το 2025 δείχνει πώς η διεθνής συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού συστήματος μεταμοσχεύσεων
Η μεταμόσχευση είναι μια διαδικασία που ξεπερνά τα όρια ενός νοσοκομείου – και, σε αρκετές περιπτώσεις, τα όρια μιας χώρας. Ο απολογισμός του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για το 2025 δείχνει ότι η διεθνής συνεργασία παραμένει κομβικό κομμάτι του συστήματος: είτε για να μη χαθεί ένα μόσχευμα που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα είτε για να βρεθεί λύση για έναν ασθενή που δεν μπορεί να μεταμοσχευθεί εντός της χώρας.
Το 2025, 35 όργανα από εγχώριους αποβιώσαντες δότες μεταμοσχεύθηκαν στο εξωτερικό, αφού δεν κατέστη δυνατό να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές ομάδες. Από αυτά, 32 κατευθύνθηκαν στην Ιταλία και 3 μέσω Eurotransplant. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν εκτός Ελλάδας 19 ηπατικά μοσχεύματα, 15 καρδιακά και 1 πνευμονικό.
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Το 2025, 35 όργανα από εγχώριους αποβιώσαντες δότες μεταμοσχεύθηκαν στο εξωτερικό, αφού δεν κατέστη δυνατό να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές ομάδες. Από αυτά, 32 κατευθύνθηκαν στην Ιταλία και 3 μέσω Eurotransplant. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν εκτός Ελλάδας 19 ηπατικά μοσχεύματα, 15 καρδιακά και 1 πνευμονικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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