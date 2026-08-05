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Μεταμοσχεύσεις… χωρίς σύνορα: 35 ελληνικά μοσχεύματα έσωσαν τη ζωή ασθενών στο εξωτερικό
ΕΛΛΑΔΑ
Μεταμοσχεύσεις

Μεταμοσχεύσεις… χωρίς σύνορα: 35 ελληνικά μοσχεύματα έσωσαν τη ζωή ασθενών στο εξωτερικό

Πίσω από κάθε μόσχευμα, που διασχίζει τα σύνορα, κρύβεται μια ζωή που σώζεται - Ο απολογισμός του ΕΟΜ για το 2025 δείχνει πώς η διεθνής συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού συστήματος μεταμοσχεύσεων

Μεταμοσχεύσεις… χωρίς σύνορα: 35 ελληνικά μοσχεύματα έσωσαν τη ζωή ασθενών στο εξωτερικό
Σαβίνα Αποστολοπούλου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεταμόσχευση είναι μια διαδικασία που ξεπερνά τα όρια ενός νοσοκομείου – και, σε αρκετές περιπτώσεις, τα όρια μιας χώρας. Ο απολογισμός του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για το 2025 δείχνει ότι η διεθνής συνεργασία παραμένει κομβικό κομμάτι του συστήματος: είτε για να μη χαθεί ένα μόσχευμα που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα είτε για να βρεθεί λύση για έναν ασθενή που δεν μπορεί να μεταμοσχευθεί εντός της χώρας.

Το 2025, 35 όργανα από εγχώριους αποβιώσαντες δότες μεταμοσχεύθηκαν στο εξωτερικό, αφού δεν κατέστη δυνατό να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές ομάδες. Από αυτά, 32 κατευθύνθηκαν στην Ιταλία και 3 μέσω Eurotransplant. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν εκτός Ελλάδας 19 ηπατικά μοσχεύματα, 15 καρδιακά και 1 πνευμονικό.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
7 ΣΧΟΛΙΑ

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