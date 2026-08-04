Επανασυνδέθηκε το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας μετά το γενικό μπλακάουτ της Κυριακής, αρκετές περιοχές παραμένουν στο σκοτάδι

#IGR: Cuba suffered another nationwide power outage after its electricity grid collapsed late on Sunday, leaving the island's nearly 10 million residents without power. pic.twitter.com/UmB5Qrbm4M — India Global Review (@IGR_Media) August 3, 2026

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι η κρίση οφείλεται στην κακοδιαχείριση των οικονομικών από την κομμουνιστική κυβέρνηση.Τα επτά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κουβανικού εθνικού δικτύου, έχουν ηλικία άνω των 40 ετών και παρουσιάζουν συχνά βλάβες.Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε στο νησί πετρελαϊκό αποκλεισμό ο οποίος περιπλέκει τον εφοδιασμό με καύσιμα αυτών των εργοστασίων και των εφεδρικών γεννητριών.Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας θεωρούνται τεταμένες από την αρχή της χρονιάς, κυρίως μετά τη σύλληψη από την Ουάσινγκτον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της κουβανικής κυβέρνησης.