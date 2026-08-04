Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Επανασυνδέθηκε το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας μετά το γενικό μπλακάουτ της Κυριακής, αρκετές περιοχές παραμένουν στο σκοτάδι
Οι αρχές κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθεί η λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης και του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
Η εθνική εταιρία ηλεκτρισμού UNE ανακοίνωσε ότι αργά το πρωί, το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστάθηκε μετά τη γενικευμένη διακοπή ρεύματος που διήρκησε μιάμιση μέρα βυθίζοντας στο σκοτάδι τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Αβάνας. Ωστόσο μεγάλες περιοχές της χώρας παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Στην Αβάνα, μόνο το 42% της πόλης ηλεκτροδοτείτο σήμερα το μεσημέρι.
🇨🇺 Frustration grows among #Cubans as state electricity firm struggles to restore power after the sixth nationwide blackout of the year.— FRANCE 24 English (@France24_en) August 4, 2026
These successive outages are causing food to spoil, reducing the supply of drinking water, and disrupting public services ⤵️ pic.twitter.com/DxWD1P3CIU
Οι αρχές κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθεί η λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου, προκαλώντας απογοήτευση στους Κουβανούς που έχουν βιώσει έξι πανεθνικές διακοπές ρεύματος φέτος, εκτός από τις σχεδόν συνεχείς διακοπές ρεύματος τοπικά.
«Αυτό είναι η νέα κανονικότητα: το σύστημα καταρρέει, το επανασυνδέουν και καταρρέει ξανά, αλλά όπως και να 'χει, δεν έχουμε ποτέ ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και όταν το δίκτυο δεν παρουσιάζει βλάβη. Έτσι, για μένα, δεν αλλάζει τίποτα», δήλωσε ο Κάρλος Γκαρσία, ένας 57χρονος οδηγός ηλεκτρικού τρίκυκλου.
Το νησί των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, που έχει βυθιστεί σε σοβαρή οικονομική κρίση εδώ και χρόνια, προσπαθεί σκληρά να διατηρήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας των παλαιών υποδομών αλλά και του σοβαρού ενεργειακού αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.
Οι περισσότεροι Κουβανοί έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μόλις λίγες ώρες ημερησίως το πολύ, κάτι που κάνει την καθημερινότητά τους εξαιρετικά δύσκολη. Με κάθε διακοπή ρεύματος, όλα σταματούν, από τις αντλίες νερού μέχρι τους ανεμιστήρες οροφής.
Το βράδυ της Δευτέρας, απόλυτο σκοτάδι επικρατούσε στην Παλιά Αβάνα, οι κάτοικοι είχαν βγει στα μπαλκόνια ή έσκυβαν από τα παράθυρα, χτυπώντας μαγειρικά σκεύη για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.
Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, απέδωσε την κρίση στην Ουάσινγκτον. Οι ανεπάρκειες του δικτύου είναι «άμεσες συνέπειες του γενοκτονικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά της Κούβας», έγραψε στην πλατφόρμα X.
Las desconexiones del sistema eléctrico nacional (SEN) son consecuencias directas del genocida bloqueo de EEUU contra #Cuba, en particular del cerco energético.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 4, 2026
Este último no sólo impide la libre importación de combustibles. Bloquea la entrada a nuestro país de partes y piezas… pic.twitter.com/DFKlA1Ebec
Τα επτά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κουβανικού εθνικού δικτύου, έχουν ηλικία άνω των 40 ετών και παρουσιάζουν συχνά βλάβες.
Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε στο νησί πετρελαϊκό αποκλεισμό ο οποίος περιπλέκει τον εφοδιασμό με καύσιμα αυτών των εργοστασίων και των εφεδρικών γεννητριών.
Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας θεωρούνται τεταμένες από την αρχή της χρονιάς, κυρίως μετά τη σύλληψη από την Ουάσινγκτον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της κουβανικής κυβέρνησης.
#IGR: Cuba suffered another nationwide power outage after its electricity grid collapsed late on Sunday, leaving the island's nearly 10 million residents without power. pic.twitter.com/UmB5Qrbm4M— India Global Review (@IGR_Media) August 3, 2026
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