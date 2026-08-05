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Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης Van σε εννέα νησιά δεν θα τηρούν το χρόνο προκράτησης και ανάρτησης στοιχείων στο ψηφιακό μητρώο
Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης Van σε εννέα νησιά δεν θα τηρούν το χρόνο προκράτησης και ανάρτησης στοιχείων στο ψηφιακό μητρώο
Η αναστολή χορηγήθηκε γιατί οι προσφεύγοντες είχαν ήδη οργανώσει την οικονομική τους δραστηριότητα για την τρέχουσα περίοδο υπό καθεστώς που δεν προέβλεπε τέτοιο περιορισμό
Οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό (Van) μέσω προκράτησης στα νησιά Μυκόνος, Σαντορίνη, Πάρος, Μήλος, Νάξος, Σκιάθος, Ρόδος, Κέρκυρα και Λευκάδα, δεν οφείλουν τουλάχιστον προσωρινά να τηρούν την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τον ελάχιστο χρόνο προκράτησης και ανάρτησης των στοιχείων στο ψηφιακό μητρώο του υπουργείου.
Ειδικότερα, με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η σύμβουλος Επικρατείας Ευσταθία Σκούρα και εισηγήτρια η πάρεδρος Αικατερίνη Κοντοπόδη) έγιναν δεκτές αιτήσεις επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό (Van) μέσω προκράτησης στα νησιά της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Πάρου, της Μήλου, της Νάξου, της Σκιάθου, της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Λευκάδας και ανεστάλη η εκτέλεση απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατά το μέρος που ορίζει τον ελάχιστο χρόνο προκράτησης σε τριάντα λεπτά και, περαιτέρω, επιβάλλει την υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων της σύμβασης στο ψηφιακό μητρώο του υπουργείου τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη εκτέλεσής αυτής.
Από το ΣτΕ, η αναστολή χορηγήθηκε γιατί οι προσφεύγοντες είχαν ήδη οργανώσει την οικονομική τους δραστηριότητα για την τρέχουσα περίοδο υπό καθεστώς που δεν προέβλεπε τέτοιο περιορισμό, καθώς ανάλογες ρυθμίσεις είχαν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας από τον Απρίλιο του 2025, και μετά από στάθμιση της βλάβης τόσο των αντιτιθέμενων ιδιωτικών συμφερόντων όσο και του δημοσίου συμφέροντος.
Η απόφαση αναστολής του ΣτΕ ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχουν καταθέσει οι προσφεύγοντες. Περαιτέρω, με άλλη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής για άλλους όρους της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης (ελάχιστη διάρκεια σύμβασης, ελάχιστο μίσθωμα, ηλεκτρονική γνωστοποίηση στο ψηφιακό μητρώο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).
Ειδικότερα, με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η σύμβουλος Επικρατείας Ευσταθία Σκούρα και εισηγήτρια η πάρεδρος Αικατερίνη Κοντοπόδη) έγιναν δεκτές αιτήσεις επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό (Van) μέσω προκράτησης στα νησιά της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Πάρου, της Μήλου, της Νάξου, της Σκιάθου, της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Λευκάδας και ανεστάλη η εκτέλεση απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατά το μέρος που ορίζει τον ελάχιστο χρόνο προκράτησης σε τριάντα λεπτά και, περαιτέρω, επιβάλλει την υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων της σύμβασης στο ψηφιακό μητρώο του υπουργείου τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη εκτέλεσής αυτής.
Από το ΣτΕ, η αναστολή χορηγήθηκε γιατί οι προσφεύγοντες είχαν ήδη οργανώσει την οικονομική τους δραστηριότητα για την τρέχουσα περίοδο υπό καθεστώς που δεν προέβλεπε τέτοιο περιορισμό, καθώς ανάλογες ρυθμίσεις είχαν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας από τον Απρίλιο του 2025, και μετά από στάθμιση της βλάβης τόσο των αντιτιθέμενων ιδιωτικών συμφερόντων όσο και του δημοσίου συμφέροντος.
Η απόφαση αναστολής του ΣτΕ ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχουν καταθέσει οι προσφεύγοντες. Περαιτέρω, με άλλη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής για άλλους όρους της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης (ελάχιστη διάρκεια σύμβασης, ελάχιστο μίσθωμα, ηλεκτρονική γνωστοποίηση στο ψηφιακό μητρώο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).
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