Θάνος Μπίρκος για την υπνική άπνοια: Μου είχαν πει ότι είχα 69 πιθανότητες την ώρα να φύγω στον ύπνο μου
Κάποτε ένας γιατρός μου είπε πως είναι πολύ λίγα τα χρόνια που μου απομένουν, ανέφερε επίσης ο ηθοποιός
Με την πιθανότητα να πεθάνει ερχόταν αντιμέτωπος, κάθε βράδυ, ενώ κοιμόταν, ο Θάνος Μπίρκος. Ο ηθοποιός έχει υπνική άπνοια, πράγμα που έμαθε, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Το ροχαλητό του είχε θορυβήσει έναν γιατρό που του είχε συστήσει να κάνει εξετάσεις. Τότε ήταν που ενημερώθηκε σχετικά και πλέον θέλει να στέκεται με αισιοδοξία απέναντι στη ζωή.
«Ήμουν μάγειρας στα μαγειρεία του Στρατού και κάποια στιγμή άρχισε η υπνηλία να ‘ναι τόσο δυνατή, τόσο βαριά, που είχα ξαπλώσει πάνω σε ένα τραπέζι. Τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν φασαρία και εγώ δεν τα άκουγα καν. Μπαίνει μέσα ο λοχαγός, βαράνε όλοι προσοχή και εγώ δεν άκουσα τίποτα. Συνέχισα να κοιμάμαι, μου φώναξε και λέω… στείλτε με στα κάτεργα, στείλτε με στο απόσπασμα, δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Είχαμε έναν γιατρό στο στρατόπεδο και είμαι ευγνώμων σ’ αυτόν τον άνθρωπο. “Επειδή ξέρω ότι παραπονιόνται για το ροχαλητό σου, θέλω να πας αύριο στο 401″ μου είπε», περιέγραψε ο Θάνος Μπίρκος στην εκπομπή «Ζω καλά», την Κυριακή 19 Απριλίου.
Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, ενημερώθηκε από τους γιατρούς πως κάθε βράδυ ερχόταν αντιμέτωπος, κατά τη διάρκεια του ύπνου του, με το ενδεχόμενο να πεθάνει: «Εκεί έγινε η διάγνωση της υπνικής άπνοιας. Έκανα όλες τις εξετάσεις, έμεινα μέσα περίπου έναν μήνα. Όταν ήρθε η ώρα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, μου είπαν ότι είχα 69 πιθανότητες την ώρα να φύγω μες στον ύπνο μου. Έκανα 69 διακοπές αναπνοής μέσα σε μια ώρα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξομολογήθηκε ότι από τότε που ένας γιατρός του είχε πει πως θα πέθαινε σε νεαρή ηλικία, επέλεξε να υιοθετήσει μία αισιόδοξη στάση. «Ζω καλά χαμογελώντας. Δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό. Και αυτό συνέβη όταν είχα πάει να εξεταστώ για την άπνοια, και χρειάστηκε να περάσω και από άλλους γιατρούς. Ένας γιατρός βλέποντας κάποιες εξετάσεις μου είπε, “φίλε μου, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι πάρα πολύ λίγα τα χρόνια που σου απομένουν», πρόσθεσε.
«Ήμουν 25 χρονών. Ήταν εκείνη η στιγμή της ζωής μου, που έκανα το κλικ μέσα μου και είπα ότι δε θα υπάρχει κανένα ταμπού μέσα μου, θα είμαι πάντα αισιόδοξος, θα ψάχνω να βρω τον ήλιο ακόμα και όταν υπάρχουν σύννεφα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με καμία μάσκα ύπνου. Αν έχει κάποιος πρόβλημα να με βλέπει να κοιμάμαι με μάσκα ύπνου, είναι δικό του πρόβλημα. Εγώ λύνω το δικό μου χρησιμοποιώντας τη μάσκα και θα ζω όμορφα χωρίς να έχω ταμπού που με πιέζουν να μη ζω καλά και χαμογελαστά», είπε κλείνοντας.
