Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι ξανά στα δικαστήρια σχεδόν έναν μήνα μετά τον συμβιβασμό
Σύμφωνα με το Page Six, η ηθοποιός ζητά να καλυφθούν από τον συνάδελφό της δικαστικά έξοδα και οφειλές που προέκυψαν από την υπόθεση της δυσφήμισης
Στη δικαστική αίθουσα οδηγήθηκαν ξανά η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι σχεδόν έναν μήνα μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, με τον οποίο μπήκε τέλος στην πολύκροτη νομική διαμάχη.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Page Six, ο δικαστής Λούις Τζ. Λίμαν διέταξε τους δύο πρώην συμπρωταγωνιστές της ταινίας «It Ends With Us» να εμφανιστούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου σε δικαστήριο του Μανχάταν, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν σε αποζημιώσεις και την υπόθεση της απορριφθείσας αγωγής δυσφήμισης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Μπαλντόνι κατά της Λάιβλι.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ηθοποιός ζητά να καλυφθούν από τον συνάδελφό της τα δικαστικά της έξοδα και οφειλές που προέκυψαν από την υπόθεση της δυσφήμισης, ενώ παράλληλα διεκδικεί τριπλές αποζημιώσεις. Το συνολικό ποσό που διεκδικεί δεν έχει γίνει γνωστό.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν προγραμματιστεί να οδηγηθούν σε δίκη στις 18 Μαΐου, ωστόσο κατέληξαν σε συμφωνία συμβιβασμού στις 4 Μαΐου, μετά την απόρριψη από δικαστή 10 από τις 13 κατηγορίες που είχε καταθέσει η Μπλέικ Λάιβλι το 2023, μεταξύ των οποίων συνωμοσία, σεξουαλική παρενόχληση και δυσφήμιση.
Η ηθοποιός είχε καταθέσει αρχικά αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Μπαλντόνι, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε το «It Ends With Us», τον Δεκέμβριο του 2024.
Ο ηθοποιός αρνήθηκε τις κατηγορίες και τον επόμενο μήνα κατέθεσε ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και της δημοσιογράφου τους Λέσλι Σλόουν, κατηγορώντας τους για δυσφήμιση, εκβιασμό και άλλα αδικήματα. H αγωγή του Τζάστιν Μπαλντόνι απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2025, με τον δικαστή Liman να αναφέρει ότι ο ίδιος και η Wayfarer Studios «δεν έχουν ισχυριστεί ότι η Λάιβλι είναι υπεύθυνη για δηλώσεις πέρα από εκείνες που περιλαμβάνονται στην καταγγελία της στην Καλιφόρνια, οι οποίες προστατεύονται νομικά».
Blake Lively drags Justin Baldoni back to court weeks after lawsuit settlement — Page Six (@PageSix) June 1, 2026
