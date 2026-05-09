Ο Μαρκ Ράφαλο στην Αθήνα, παρακολούθησε την έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου στη Στέγη Ωνάση
Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε χαμογελαστός στο Ίδρυμα όπου ο Έλληνας σκηνοθέτης παρουσίασε για πρώτη φορά τα έργα του

Την έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου στη Στέγη Ωνάση παρακολούθησε ο Μαρκ Ράφαλο.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην Αθήνα και την Παρασκευή 8 Μαΐου από ανάρτηση του Ιδρύματος στο Instagram έγινε γνωστό πως ενδιαφέρθηκε να δει τα 182 έργα του Έλληνα σκηνοθέτη που παρουσίασε για πρώτη φορά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται με χιούμορ: «Ο Μαρκ είπε "γεια" στον Γιώργο».

Την έκθεση «Γιώργος Λάνθιμος: Photographs» επιμελείται ο Μάικλ Μακ, σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Λουκά Μπάκα. Πρόκειται για φωτογραφίες όπου αποτυπώνονται άδεια κρεβάτια σε περιφερειακά αμερικανικά μοτέλ, απέραντα τοπία του Λος Αντζελες, καθώς και η μούσα του σκηνοθέτη, Έμα Στόουν σε διαφορετικά στιγμιότυπα.
