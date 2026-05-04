Μπομπ Κατσιώνης: Έλεγα στις πρώην μου ότι η Ευρυδίκη ήταν ο στόχος μου και τρελαίνονταν
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο μουσικός και σύζυγος της τραγουδίστριας
Ακόμα και στις πρώην συντρόφους του εξέφραζε ο Μπομ Κατσιώνης την επιθυμία του που είχε να βρεθεί κάποια στιγμή στο πλευρό της Ευρυδίκης. Όπως είπε ο μουσικός και σύζυγος της τραγουδίστριας, αναγνώριζε ότι περνούσε καλά με την εκάστοτε γυναίκα με την οποία βρισκόταν σε σχέση. Παρόλα αυτά, δεν έκρυβε ότι στόχος του ήταν στο μέλλον να γινόταν ζευγάρι με την Ευρυδίκη.
Μιλώντας για εκείνη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 3 Μαΐου, ο Μπομπ Κατσιώνης ρωτήθηκε αν σκεφτόταν από νεαρή ηλικία ότι θα ήθελε να υπάρξει σε σχέση μαζί της. Τότε ο μουσικός αποκάλυψε πως δεν δίσταζε να το λέει και στις συντρόφους του, πράγμα που της εξόργιζε.
«Ήμουν ένα παιδάκι που η μητέρα μου έβλεπε Eurovision και ξαφνικά βλέπω τη Eurovision. Έλεγα στις πρώην μου ''καλά είμαστε, αλλά η Ευρυδίκη είναι ο στόχος μου'' και τρελαίνονταν», είπε χαρακτηριστικά.
Τον περασμένο Φεβρουάριο η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης έδωσαν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη, περιγράφοντας μεταξύ άλλων το παρασκήνιο της γνωριμίας τους το 2015. Όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που της είχε στείλει ο μουσικός στο Facebook, αναφέροντάς της ότι είχε γράψει ένα τραγούδι για εκείνη. Ακολούθησε η επίσκεψή της στο στούντιο του Μπομπ Κατσιώνη, όπου την υποδέχτηκε κάνοντάς της μία υπόκλιση.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», είχε πει αστειευόμενος ότι το μήνυμα που είχε στείλει θα έπρεπε να διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Επίσης, είχε εξηγήσει ότι βασική του επιθυμία ήταν να τη γνωρίσει, ακόμα και αν δεν ακολουθούσε μία ερωτική σχέση.
Συγκεκριμένα, είχε σημειώσει: «Ήταν το πιο σημαντικό “διαβάστηκε” της ζωής μου. Το μήνυμα αυτό που έστειλα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Το Chat GPT δεν θα έβγαζε τέτοιο μήνυμα. Δεν ήταν απαραίτητα πέσιμο, ήθελα απλά να τη γνωρίσω. Της είπα ότι έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου και ότι θα πεθάνω και δεν θα έχω γνωρίσει την αγαπημένη μου τραγουδίστρια – γυναίκα. Δεν την εκβίασα αλλά είχα στρατηγική, είχα δει ότι ήταν διακοπές και ήταν χαλαρή. Οπότε όλα τα πράγματα πέτυχαν σωστά».
