Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Οι δύο ηθοποιοί περπάτησαν στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του 56χρονου σταρ
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ. Οι δυο τους περπάτησαν στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας ταινίας του ηθοποιού «Song Song Blue», στο πλαίσιο του φεστιβάλ AFI, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Οι δύο ηθοποιοί δεν έκρυβαν τον έρωτάς τους, γελώντας και ανταλλάσσοντας τρυφερά βλέμματα.
Ο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι, ενώ η σύντροφος και συνάδελφός του εντυπωσίασε με ένα μαύρο σατινέ φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ένα μαύρο clutch τσαντάκι.
Η σχέση του 56χρονου σταρ του «Wolverine» και της 49χρονης ηθοποιού του Μπρόντγουεϊ έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024. Την ίδια περίοδο εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της Τεντ Γκρίφιν. Από την άλλη, ο Τζάκμαν χώρισε από την επί 27 χρόνια σύζυγό του Ντέμπορα-Λι Φέρνες τον Σεπτέμβριο του 2023.
Τον Ιανουάριο του 2025 εθεάθησαν για πρώτη φορά σε δημόσια έξοδο. Οι πρώην συμπρωταγωνιστές του «Music Man» είχαν απαθανατιστεί να πηγαίνουν για δείπνο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, και είχαν φωτογραφηθεί να κρατιούνται χέρι-χέρι.
Έναν μήνα αργότερα πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού υποστήριξε ότι εκείνος σκοπεύει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, προχωρώντας σε γάμο. «Ο Χιου είναι ξεκάθαρος, θέλει να κάνει τη Σάτον σύζυγό του», είχε δηλώσει.
Φωτογραφίες: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
