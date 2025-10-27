Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Χιου Τζάκμαν Σάτον Φόστερ

Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι

Οι δύο ηθοποιοί περπάτησαν στο κόκκινο χαλί  στην πρεμιέρα της νέας ταινίας  του 56χρονου σταρ

Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Αναστασία Σταθά
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ. Οι δυο τους περπάτησαν στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας ταινίας του ηθοποιού «Song Song Blue», στο πλαίσιο του φεστιβάλ AFI, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Οι δύο ηθοποιοί δεν έκρυβαν τον έρωτάς τους, γελώντας και ανταλλάσσοντας τρυφερά βλέμματα.

Ο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι, ενώ η σύντροφος και συνάδελφός του εντυπωσίασε με ένα μαύρο σατινέ φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ένα μαύρο clutch τσαντάκι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους

@entertainmenttonight

Hugh Jackman and Sutton Foster made their red carpet debut together as a couple at the AFI Film Festival premiere of Hugh’s new project, ‘Song Sung Blue.’ 🥹💙 #hughjackman #suttonfoster #songsungblue

♬ original sound - Entertainment Tonight - Entertainment Tonight
Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Η σχέση του 56χρονου σταρ του «Wolverine» και της 49χρονης ηθοποιού του Μπρόντγουεϊ έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024. Την ίδια περίοδο εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της Τεντ Γκρίφιν. Από την άλλη, ο Τζάκμαν χώρισε από την επί 27 χρόνια σύζυγό του Ντέμπορα-Λι Φέρνες τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τον Ιανουάριο του 2025 εθεάθησαν για πρώτη φορά σε δημόσια έξοδο.  Οι πρώην συμπρωταγωνιστές του «Music Man» είχαν απαθανατιστεί να πηγαίνουν για δείπνο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, και είχαν φωτογραφηθεί να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Έναν μήνα αργότερα πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού υποστήριξε ότι εκείνος σκοπεύει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, προχωρώντας σε γάμο. «Ο Χιου είναι ξεκάθαρος, θέλει να κάνει τη Σάτον σύζυγό του», είχε δηλώσει.

Φωτογραφίες: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Αναστασία Σταθά
