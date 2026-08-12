Η αποκάλυψη της Τζένα Ορτέγκα για τα γυρίσματα που έκανε ως παιδί χωρίς νερό και φαγητό και η ανησυχία των θαυμαστών της: «Γιατί αδυνάτισε τόσο;»
Η αποκάλυψη της Τζένα Ορτέγκα για τα γυρίσματα που έκανε ως παιδί χωρίς νερό και φαγητό και η ανησυχία των θαυμαστών της: «Γιατί αδυνάτισε τόσο;»
Δεν ζητούσα ούτε μια γουλιά νερό, περνούσα όλη την ημέρα χωρίς να τρώω και να πίνω οτιδήποτε, ανέφερε η ηθοποιός
Στα πρώτα της χρόνια ως ηθοποιός αναφέρθηκε η Τζένα Ορτέγκα, αποκαλύπτοντας πως έφτανε στο σημείο να κάνει γύρισμα χωρίς να φάει ή να πιει νερό. Η συγκεκριμένη εξομολόγηση, που έγινε μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Youtube, προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της με ορισμένους να παρατηρούν την εικόνα της και να αναρωτιούνται «γιατί έχει αδυνατίσει τόσο;».
Η 23χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Wednesday Addams στη σειρά του Netflix «Wednesday», παραχώρησε συνέντευξη στο Esquire. Ανατρέχοντας στα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής, η Ορτέγκα περιέγραψε πόσο αποφασισμένη ήταν να αποδείξει ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς, παρά το γεγονός ότι ήταν σε πολύ μικρή ηλικία.
«Ως παιδί, ήμουν τόσο ευγνώμων και τόσο ενθουσιασμένη που βρισκόμουν εκεί, που έμπαινα πλήρως στον ρόλο μου». Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μην ενοχλεί ή να καθυστερεί τους υπόλοιπους συντελεστές, με αποτέλεσμα να παραμελεί ακόμη και βασικές ανάγκες της: «Δεν ζητούσα ούτε μια γουλιά νερό. Περνούσα όλη την ημέρα χωρίς να τρώω, να πίνω, οτιδήποτε, γιατί ήθελα τόσο πολύ να μην είμαι εμπόδιο για κανέναν». Κοιτάζοντας πλέον την εμπειρία της από απόσταση, η Ορτέγκα αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη στάση μπορεί να ήταν λανθασμένη: «Ίσως αυτό ήταν το λάθος μου, ότι δεν φρόντιζα πραγματικά τον εαυτό μου».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
To βίντεο με τις δηλώσεις της Ορτέγκα προκάλεσε σχόλια στα social media, με αρκετούς να εστιάζουν στην ιδιαίτερα λεπτή εμφάνισή της, εκφράζοντας ανησυχία για την υγεία της. «Ξέρω ήδη ποια θα είναι τα σχόλια», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος, ενώ άλλοι σχολίασαν: «Τζεν… είσαι καλά;» και «συγγνώμη αν είναι αγενές, αλλά είναι άρρωστη; Δεν δείχνει καλά». Άλλοι αναφέρθηκαν στην αλλαγή της εμφάνισής της, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Γιατί αδυνάτισε τόσο;» και «έχω κουραστεί τόσο πολύ να βλέπω όλους να αδυνατίζουν».
Η συζήτηση συνεχίστηκε και στο X, όπου ένα πρόσωπο έγραψε πως δεν καταλαβαίνει «πώς και γιατί κανείς άλλος δεν ανησυχεί για το πόσο λεπτή είναι» εκφράζοντας την ελπίδα να είναι καλά και να έχει ανθρώπους γύρω της που τη φροντίζουν. Υπήρχαν, ωστόσο, και εκείνοι που αντέδρασαν στα συγκεκριμένα σχόλια, θεωρώντας ότι η συζήτηση έχει μετατραπεί σε επίθεση προς την εμφάνιση της ηθοποιού.
«Πόσο σοκαριστικό είναι ότι στην πραγματικότητα απλώς επιτίθενται στις γυναίκες», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος τόνισε πως δεν θα έπρεπε να γίνονται αυθαίρετες κρίσεις για την υγεία ενός ανθρώπου με βάση την εμφάνισή του. «Αν νιώθετε άβολα με το σώμα σας, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, αλλά σταματήστε να επιτίθεστε στα σώματα και τη φυσική εμφάνιση των άλλων», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος άλλος.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Η καριέρα της Τζένα Ορτέγκα ξεκίνησε όταν ήταν ακόμα ανήλικη, περίπου στα 9 της χρόνια. Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2012, στη σειρά Rob, όταν ήταν περίπου 9 ετών. Ακολούθησαν μικροί ρόλοι σε σειρές όπως CSI: NY και Rake, ενώ το 2014 απέκτησε έναν πιο σταθερό ρόλο στη σειρά Jane the Virgin.
Η 23χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Wednesday Addams στη σειρά του Netflix «Wednesday», παραχώρησε συνέντευξη στο Esquire. Ανατρέχοντας στα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής, η Ορτέγκα περιέγραψε πόσο αποφασισμένη ήταν να αποδείξει ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς, παρά το γεγονός ότι ήταν σε πολύ μικρή ηλικία.
«Ως παιδί, ήμουν τόσο ευγνώμων και τόσο ενθουσιασμένη που βρισκόμουν εκεί, που έμπαινα πλήρως στον ρόλο μου». Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μην ενοχλεί ή να καθυστερεί τους υπόλοιπους συντελεστές, με αποτέλεσμα να παραμελεί ακόμη και βασικές ανάγκες της: «Δεν ζητούσα ούτε μια γουλιά νερό. Περνούσα όλη την ημέρα χωρίς να τρώω, να πίνω, οτιδήποτε, γιατί ήθελα τόσο πολύ να μην είμαι εμπόδιο για κανέναν». Κοιτάζοντας πλέον την εμπειρία της από απόσταση, η Ορτέγκα αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη στάση μπορεί να ήταν λανθασμένη: «Ίσως αυτό ήταν το λάθος μου, ότι δεν φρόντιζα πραγματικά τον εαυτό μου».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
To βίντεο με τις δηλώσεις της Ορτέγκα προκάλεσε σχόλια στα social media, με αρκετούς να εστιάζουν στην ιδιαίτερα λεπτή εμφάνισή της, εκφράζοντας ανησυχία για την υγεία της. «Ξέρω ήδη ποια θα είναι τα σχόλια», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος, ενώ άλλοι σχολίασαν: «Τζεν… είσαι καλά;» και «συγγνώμη αν είναι αγενές, αλλά είναι άρρωστη; Δεν δείχνει καλά». Άλλοι αναφέρθηκαν στην αλλαγή της εμφάνισής της, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Γιατί αδυνάτισε τόσο;» και «έχω κουραστεί τόσο πολύ να βλέπω όλους να αδυνατίζουν».
Η συζήτηση συνεχίστηκε και στο X, όπου ένα πρόσωπο έγραψε πως δεν καταλαβαίνει «πώς και γιατί κανείς άλλος δεν ανησυχεί για το πόσο λεπτή είναι» εκφράζοντας την ελπίδα να είναι καλά και να έχει ανθρώπους γύρω της που τη φροντίζουν. Υπήρχαν, ωστόσο, και εκείνοι που αντέδρασαν στα συγκεκριμένα σχόλια, θεωρώντας ότι η συζήτηση έχει μετατραπεί σε επίθεση προς την εμφάνιση της ηθοποιού.
«Πόσο σοκαριστικό είναι ότι στην πραγματικότητα απλώς επιτίθενται στις γυναίκες», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος τόνισε πως δεν θα έπρεπε να γίνονται αυθαίρετες κρίσεις για την υγεία ενός ανθρώπου με βάση την εμφάνισή του. «Αν νιώθετε άβολα με το σώμα σας, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, αλλά σταματήστε να επιτίθεστε στα σώματα και τη φυσική εμφάνιση των άλλων», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος άλλος.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Η καριέρα της Τζένα Ορτέγκα ξεκίνησε όταν ήταν ακόμα ανήλικη, περίπου στα 9 της χρόνια. Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2012, στη σειρά Rob, όταν ήταν περίπου 9 ετών. Ακολούθησαν μικροί ρόλοι σε σειρές όπως CSI: NY και Rake, ενώ το 2014 απέκτησε έναν πιο σταθερό ρόλο στη σειρά Jane the Virgin.
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