Η Τέιλορ Σουίφτ είναι η νεότερη δημιουργός που εντάσσεται στο Nashville Songwriters Hall of Fame
Η Τέιλορ Σουίφτ είναι η νεότερη δημιουργός που εντάσσεται στο Nashville Songwriters Hall of Fame
Η 36χρονη τραγουδίστρια θα γίνει μέλος της Τάξης του 2026, δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ
Μία ακόμη σημαντική διάκριση έρχεται να προστεθεί στην καριέρα της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς η 36χρονη σταρ θα ενταχτεί το φθινόπωρο στο Nashville Songwriters Hall of Fame, ως μέλος της Τάξης του 2026.
Η τραγουδίστρια θα τιμηθεί στην κατηγορία των «Σύγχρονων Τραγουδοποιών και Καλλιτεχνών», ενώ παράλληλα θα γράψει ιστορία ως η νεότερη δημιουργός που έχει ενταχτεί ποτέ στον θεσμό. Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται έναν χρόνο μετά την πρώτη φορά που απέκτησε δικαίωμα υποψηφιότητας και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ της «Taylor Swift».
Η ανακοίνωση έγινε σε ζωντανή μετάδοση από το θέατρο Johnson του πανεπιστημίου Belmont. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hall of Fame, Μαρκ Φορντ διάβασε τη δήλωση της τραγουδίστριας, στην οποία ανέφερε: «Από την εποχή που άρχισα να γράφω τραγούδια ως παιδί, είχα στο μυαλό μου το Νάσβιλ ως το ιδανικό μέρος για να βρίσκομαι. Ήθελα να μάθω μαζί με τους καλύτερους, αλλά και από τους καλύτερους και να γίνω μέρος μιας κοινότητας ανθρώπων που αφηγούνται ιστορίες».
Η νέα αυτή διάκριση έρχεται λίγους μήνες μετά την ένταξη της Σουίφτ και στο Songwriters Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Εκεί, βρέθηκε ανάμεσα σε σημαντικούς δημιουργούς, όπως οι Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley και Gene Simmons των KISS, ενώ έγινε επίσης η νεότερη γυναίκα τραγουδοποιός που εντάχτηκε στον θεσμό.
Μαζί με την Τέιλορ Σουίφτ, στην Τάξη του 2026 του Nashville Songwriters Hall of Fame εντάσσονται οι Shawn Camp και Lee Thomas Miller στην κατηγορία «Σύγχρονοι Τραγουδοποιοί», ο Bruce Channel στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί» και ο Lyle Lovett στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί και Καλλιτέχνες».
Ο Lee Thomas Miller μάλιστα έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο κατά την ομιλία του, λέγοντας: «Χαίρομαι τόσο πολύ που επιτέλους χαμογέλασε η τύχη στην Τέιλορ Σουίφτ. Χρειαζόταν μια νίκη». Το Nashville Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1970 και, σύμφωνα με το Variety, αριθμεί πλέον 254 μέλη. Η 56η ετήσια τελετή ένταξης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, με την ακριβή ημερομηνία να ανακοινώνεται το επόμενο διάστημα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια θα τιμηθεί στην κατηγορία των «Σύγχρονων Τραγουδοποιών και Καλλιτεχνών», ενώ παράλληλα θα γράψει ιστορία ως η νεότερη δημιουργός που έχει ενταχτεί ποτέ στον θεσμό. Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται έναν χρόνο μετά την πρώτη φορά που απέκτησε δικαίωμα υποψηφιότητας και συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ της «Taylor Swift».
Η ανακοίνωση έγινε σε ζωντανή μετάδοση από το θέατρο Johnson του πανεπιστημίου Belmont. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hall of Fame, Μαρκ Φορντ διάβασε τη δήλωση της τραγουδίστριας, στην οποία ανέφερε: «Από την εποχή που άρχισα να γράφω τραγούδια ως παιδί, είχα στο μυαλό μου το Νάσβιλ ως το ιδανικό μέρος για να βρίσκομαι. Ήθελα να μάθω μαζί με τους καλύτερους, αλλά και από τους καλύτερους και να γίνω μέρος μιας κοινότητας ανθρώπων που αφηγούνται ιστορίες».
Έπειτα, πρόσθεσε: «Ευτυχώς, το Νάσβιλ αποδείχτηκε ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ονειρευτεί: μια πόλη που αναγνωρίζει και θέτει σε προτεραιότητα τη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και τη φαντασία. Όπου οι δημιουργοί εμφανίζονται κάθε μέρα στη δουλειά, ακόμη και όταν οι μυστηριώδεις μούσες και η μαγεία απουσιάζουν. Το να με τιμά αυτή η πόλη που αγαπώ τόσο πολύ είναι κάτι υπέροχο και είμαι πραγματικά ευγνώμων».
Taylor Swift Tapped for Nashville Songwriters Hall of Fame, Becomes Youngest-Ever Inductee https://t.co/5IKIvUeSmv— The Hollywood Reporter (@THR) August 11, 2026
Η νέα αυτή διάκριση έρχεται λίγους μήνες μετά την ένταξη της Σουίφτ και στο Songwriters Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Εκεί, βρέθηκε ανάμεσα σε σημαντικούς δημιουργούς, όπως οι Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley και Gene Simmons των KISS, ενώ έγινε επίσης η νεότερη γυναίκα τραγουδοποιός που εντάχτηκε στον θεσμό.
Μαζί με την Τέιλορ Σουίφτ, στην Τάξη του 2026 του Nashville Songwriters Hall of Fame εντάσσονται οι Shawn Camp και Lee Thomas Miller στην κατηγορία «Σύγχρονοι Τραγουδοποιοί», ο Bruce Channel στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί» και ο Lyle Lovett στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί και Καλλιτέχνες».
Ο Lee Thomas Miller μάλιστα έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο κατά την ομιλία του, λέγοντας: «Χαίρομαι τόσο πολύ που επιτέλους χαμογέλασε η τύχη στην Τέιλορ Σουίφτ. Χρειαζόταν μια νίκη». Το Nashville Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1970 και, σύμφωνα με το Variety, αριθμεί πλέον 254 μέλη. Η 56η ετήσια τελετή ένταξης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, με την ακριβή ημερομηνία να ανακοινώνεται το επόμενο διάστημα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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