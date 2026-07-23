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Συνελήφθη 22χρονος «εισπράκτορας» κυκλώματος τηλεφωνικών απατών στην Καστοριά
Συνελήφθη 22χρονος «εισπράκτορας» κυκλώματος τηλεφωνικών απατών στην Καστοριά
Πώς ξεσκέπασαν τους απατεώνες της «Εφορίας»
Ένα καλοστημένο σχέδιο τηλεφωνικής απάτης με το πρόσχημα του λογιστή κατέρρευσε χάρη στην αντίδραση μιας 47χρονης γυναίκας και την συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών στην Καστοριά που συνέλαβαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο είναι ανήλικοι.
Ειδικότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 22χρονο «εισπράκτορα», μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω το απόγευμα της Τετάρτης την ώρα που παραλάμβανε μια σακούλα γεμάτη τιμαλφή και μετρητά. Επίσης συνελήφθησαν ακόμη τρεις συνεργοί του —μία 22χρονη και δύο ανήλικοι— ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει τρία ακόμα ασύλληπτα μέλη του κυκλώματος.
Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν η 47χρονη δέχθηκε κλήση στο σταθερό της τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη της γραμμής μια άγνωστη γυναίκα, που προσποιούνταν την υπάλληλο λογιστικού γραφείου, η οποία της ανακοίνωσε ψευδώς ότι της έχει επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία, προσφέροντας μάλιστα να... «μεσολαβήσει» για τη διαγραφή του.
Στη συνέχεια, τη «σκυτάλη» για την συνέχιση της απάτης πήραν δύο άνδρες, οι οποίοι με πιεστικό τρόπο την έπεισαν ότι για να ακυρωθεί το πρόστιμο, έπρεπε να συγκεντρώσει όσα χρήματα και χρυσαφικά είχε στο σπίτι και να τα παραδώσει σε εκπρόσωπό τους για την «καταγραφή» τους.
Η γυναίκα, ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία η οποία με την σειρά της και σε σύντομο χρόνο οργάνωσε επιχείρηση για την σύλληψη των απατεώνων.
Οι αστυνομικοί έστησαν καρτέρι έξω από την οικία της γυναίκας. Μόλις ο 22χρονος «εισπράκτορας» παρέλαβε τη σακούλα που είχε μέσα χρυσαφικά, 14 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 8.200 ευρώ, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν.
Σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της 47χρονης εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις συνεργοί του -η 22χρονη και δύο ανήλικοι- οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης στο σημείο.
Σε βάρος των τριών αυτών ατόμων, καθώς και του 22χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι αρχές αναζητούν την ταυτοποίηση ακόμη τριών συνεργών τους.
Επιπλέον, σε βάρος των γονέων των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο του 22χρονου ως μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, καθώς και τέσσερα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.
Οι ενήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών του.
Ειδικότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 22χρονο «εισπράκτορα», μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω το απόγευμα της Τετάρτης την ώρα που παραλάμβανε μια σακούλα γεμάτη τιμαλφή και μετρητά. Επίσης συνελήφθησαν ακόμη τρεις συνεργοί του —μία 22χρονη και δύο ανήλικοι— ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει τρία ακόμα ασύλληπτα μέλη του κυκλώματος.
Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν η 47χρονη δέχθηκε κλήση στο σταθερό της τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη της γραμμής μια άγνωστη γυναίκα, που προσποιούνταν την υπάλληλο λογιστικού γραφείου, η οποία της ανακοίνωσε ψευδώς ότι της έχει επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία, προσφέροντας μάλιστα να... «μεσολαβήσει» για τη διαγραφή του.
Στη συνέχεια, τη «σκυτάλη» για την συνέχιση της απάτης πήραν δύο άνδρες, οι οποίοι με πιεστικό τρόπο την έπεισαν ότι για να ακυρωθεί το πρόστιμο, έπρεπε να συγκεντρώσει όσα χρήματα και χρυσαφικά είχε στο σπίτι και να τα παραδώσει σε εκπρόσωπό τους για την «καταγραφή» τους.
Η γυναίκα, ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία η οποία με την σειρά της και σε σύντομο χρόνο οργάνωσε επιχείρηση για την σύλληψη των απατεώνων.
Οι αστυνομικοί έστησαν καρτέρι έξω από την οικία της γυναίκας. Μόλις ο 22χρονος «εισπράκτορας» παρέλαβε τη σακούλα που είχε μέσα χρυσαφικά, 14 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 8.200 ευρώ, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν.
Σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της 47χρονης εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις συνεργοί του -η 22χρονη και δύο ανήλικοι- οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης στο σημείο.
Σε βάρος των τριών αυτών ατόμων, καθώς και του 22χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι αρχές αναζητούν την ταυτοποίηση ακόμη τριών συνεργών τους.
Επιπλέον, σε βάρος των γονέων των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο του 22χρονου ως μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, καθώς και τέσσερα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.
Οι ενήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών του.
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