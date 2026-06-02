O Τζέικομπ Ελόρντι και η Κένταλ Τζένερ πόζαραν για πρώτη φορά μαζί, δείτε φωτογραφία

Τζένερ και ο Ελόρντι

Πριν από λίγες εβδομάδες, οι δυο τους εθεάθησαν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, όπου βρέθηκαν μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ και τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ. Σύμφωνα με το DeuxMoi, η παρέα αποτελούνταν από περίπου 12 άτομα και διατήρησε χαμηλό προφίλ.

Πηγή που μίλησε στο περιοδικό People είχε αναφέρει πως η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι:

«Δεν προσπαθούν να μετατρέψουν όλο αυτό σε κάτι δημόσιο και μεγάλο. Απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί σε πιο προσωπικό επίπεδο».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το φημολογούμενο ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη Χαβάη, όπου φωτογραφήθηκε σε παραλία . Η Κένταλ Τζένερ φορούσε μωβ μπικίνι, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας μπλε μαγιό.

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις φήμες περί σχέσης, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι βρέθηκαν μαζί στο Coachella τον Απρίλιο, ενώ είχαν επίσης φωτογραφηθεί να συνομιλούν στο πάρτι του Vanity Fair μετά την τελετή των Όσκαρ τον Μάρτιο.

Για πρώτη φορά πόζαραν μαζί στον φακό ηΤο διάσημο μοντέλο και ο ηθοποιός βρέθηκανεπισκέφτηκαν το εστιατόριο Udon Shin και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του μαγαζιού στα social media στιγμιότυπο από την κοινή παρουσία τους. Σε αυτό, το μοντέλο και ο ηθοποιός εμφανίζονται με μέλη του προσωπικού του καταστήματος, ενώ απολάμβαναν το γεύμα τους. Ο ηθοποιός έχει γείρει το κεφάλι του στον ώμο της Τζένερ, ενώ και οι δύο χαμογελούσαν στον φακό. «Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφτήκατε το κατάστημά μας», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.