Μπέσσυ Μάλφα για το συγκρότημα των κορών της: Κάθε φορά που παίζουν, τις βλέπουμε και χορεύουμε με τον κόσμο
Η ηθοποιός μίλησε για τις δίδυμες κόρες της, Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση
Τη στήριξη στις δίδυμες κόρες της, Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση και συγκεκριμένα στο συγκρότημά τους «Σκιαδαρέσες» εξέφρασε η Μπέσσυ Μάλφα, τονίζοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της, Γεράσιμο δίνουν το «παρών» σε κάθε συναυλία τους, απολαμβάνοντας το πρόγραμμά τους και τη σύνδεση με το κοινό.
Η ηθοποιός δήλωσε περήφανη για τις κόρες της και τα επαγγελματικά τους βήματα, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.
Όσον αφορά στην ενασχόλησή τους με τη μουσική, εξήγησε ότι δεν την εξέπληξε, καθώς είχαν αναπτύξει ενδιαφέρον από το περιβάλλον τους στο σπίτι.
Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η Μπέσσυ Μάλφα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρεά» και μεταξύ άλλων είπε για τις κόρες της: «Είναι παιδιά που αγωνιζόντουσαν πάντα για οτιδήποτε, έβαζαν και μόνες τους εμπόδια στον εαυτό τους για να γίνουν καλύτερες. Θεωρώ αυτονόητο, επειδή στο σπίτι υπήρχαν οι τέχνες, ότι θα είχαν αυτήν την πορεία. Δεν εκπλαγήκαμε με τον Γεράσιμο. Αυτό που με έχει εκπλήξει, είναι ότι ο κόσμος το αγάπησε αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι είσαι σε μια χώρα, που μπορεί να πετύχει ο κάθε άνθρωπος ή να κάνει αυτό που του αρέσει. Εγώ αυτό θεωρώ κυρίως επιτυχία, το να κάνεις αυτό που σου αρέσει και να βιοπορίζεσαι από αυτό. Είμαστε groupies. Κάθε φορά που παίζουν, πάμε και τις βλέπουμε, πίνουμε το ποτάκι μας, περνάμε ωραία, τραγουδάμε και χορεύουμε με τον κόσμο».
