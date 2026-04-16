Δημήτρης Παπάζογλου για Μαρινέλλα: Ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, πενθώ
Έχω την αίσθηση της μυρωδιάς του δέρματός της, είπε ο χορευτής
Τη στενή σχέση του με τη Μαρινέλλα περιέγραψε ο Δημήτρης Παπάζολου, εξηγώντας ότι η απώλειά της του έχει στοιχίσει ιδιαίτερα.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών. Ο χορευτής, που διατηρούσε φιλική σχέση μαζί της, ενώ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου, ότι βρίσκεται σε πένθος για τον θάνατο της Μαρινέλλας.
Όπως είπε ο Δημήτρης Παπάζογλου: «Ο θάνατος της Μαρινέλλας ήταν μεγάλη απώλεια για όλους μας. Για εμένα ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και πενθώ. Έχω την αίσθηση της μυρωδιάς του δέρματός της. Όχι το άρωμά της, του δέρματός της».
Η κορυφαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή, ύστερα από μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Μαρινέλλα πέθανε στο σπίτι της, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί τη δυσάρεστη είδηση με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
