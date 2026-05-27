Θα έρθει Ευρώπη το φθηνό Skoda Kylaq;
Αρκετά πιθανή είναι η έλευση στην Ευρώπη του Skoda Kylaq, του μικρού SUV που εξελίχθηκε για την ινδική αγορά και το οποίο θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα προσιτή επιλογή στη γκάμα της εταιρίας.
Την αποκάλυψη έκανε ο CEO της εταιρείας, Klaus Zellmer, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός μοντέλου με σημαντικά χαμηλή τιμή, με στόχο την κάλυψη του σημαντικού κομματιού της αγοράς που αναζητά πραγματικά προσιτές λύσεις.
Tο Kylaq ξεκινά στην Ινδία κάτω από τα 7.000 ευρώ και ακόμη κι αν η προσαρμογή του στα ευρωπαϊκά πρότυπα αυξήσει σημαντικά το κόστος, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα ελάχιστα νέα SUV της αγοράς με τιμή κάτω από τις 15.000 ευρώ. Ο Zellmer στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη απόσταση που χωρίζει ένα εισαγωγικό Fabia με ένα Kylaq, τονίζοντας ότι υπάρχει «ένα επιχειρηματικό σκεπτικό που αξίζει να εξεταστεί».
Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η προσιτή μετακίνηση έχει μετατραπεί σε μείζον ζήτημα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι ολοένα αυστηρότεροι κανονισμοί ασφαλείας και εκπομπών έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος των μικρών μοντέλων, με αποτέλεσμα πολλοί κατασκευαστές να θεωρούν πλέον δύσκολη τη βιωσιμότητα πραγματικά οικονομικών αυτοκινήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι μάρκες όπως η Renault και ο όμιλος Stellantis έχουν επανειλημμένα επισημάνει πως η νέα νομοθεσία απομακρύνει τους αγοραστές από την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων.
Με μήκος 3.990 mm, πέντε θέσεις και χώρο αποσκευών 446 λίτρων, το Kylaq βασίζεται στην οικονομικότερη εκδοχή της πλατφόρμας MQB-A0 του ομίλου Volkswagen, η οποία εξελίχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της ινδικής αγοράς. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1.0 λίτρου, διαθέσιμος με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο.
Παρά τον προσιτό χαρακτήρα του, ο εξοπλισμός του δεν περιορίζεται στα απολύτως βασικά. Το Kylaq μπορεί να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, κάμερα οπισθοπορείας, cruise control, αυτόματα φώτα, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών και infotainment 10,1 ιντσών με ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay.
Ωστόσο, η πιθανή ευρωπαϊκή του καριέρα μόνο απλή υπόθεση δεν είναι. Η Skoda θα χρειαστεί να προσαρμόσει το μοντέλο στις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και εκπομπών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξισορροπήσει τις εκπομπές CO₂ του με μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων ηλεκτρικών και plug-in hybrid. Αυτό εξηγεί γιατί η μάρκα επενδύει παράλληλα στην ενίσχυση της ηλεκτρικής της γκάμας με τα νέα Epiq και Peaq.
Πάντως η ενδεχόμενη προσθήκη του Kylaq θα επαναφέρει τη Skoda στην κατηγορία των προσιτών citycars από την οποία έχει απομακρυνθεί μετά το 2020 και την κατάργηση του Citigo.
