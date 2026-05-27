Θα έρθει Ευρώπη το φθηνό Skoda Kylaq;

Κλείσιμο

Την αποκάλυψη έκανε ο CEO της εταιρείας, Klaus Zellmer, αφήνοντας, με στόχο την κάλυψη του σημαντικού κομματιού της αγοράς που αναζητά πραγματικά προσιτές λύσεις.Tο Kylaqκαι ακόμη κι αν η προσαρμογή του στα ευρωπαϊκά πρότυπα αυξήσει σημαντικά το κόστος,Ο Zellmer στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη απόσταση που χωρίζει ένα εισαγωγικό Fabia με ένα Kylaq, τονίζοντας ότι υπάρχει «ένα επιχειρηματικό σκεπτικό που αξίζει να εξεταστεί».Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπουγια την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι ολοένα αυστηρότεροι κανονισμοί ασφαλείας και εκπομπών έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος των μικρών μοντέλων, με αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο ότι μάρκες όπως η Renault και ο όμιλος Stellantis έχουν επανειλημμένα επισημάνει πως η νέα νομοθεσία απομακρύνει τους αγοραστές από την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων.Με μήκος 3.990 mm, πέντε θέσεις και χώρο αποσκευών 446 λίτρων, το Kylaq βασίζεται στην οικονομικότερη εκδοχή της πλατφόρμας MQB-A0 του ομίλου Volkswagen, η οποία εξελίχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της ινδικής αγοράς. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας, διαθέσιμος με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο.Παρά τον προσιτό χαρακτήρα του,. Το Kylaq μπορεί να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, κάμερα οπισθοπορείας, cruise control, αυτόματα φώτα, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών και infotainment 10,1 ιντσών με ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay.Ωστόσο, η πιθανή ευρωπαϊκή του καριέρα μόνο απλή υπόθεση δεν είναι. Η Skodaασφαλείας και εκπομπών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξισορροπήσει τις εκπομπές CO₂ του με μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων ηλεκτρικών και plug-in hybrid. Αυτό εξηγεί γιατί η μάρκα επενδύει παράλληλα στην ενίσχυση της ηλεκτρικής της γκάμας με τα νέα Epiq και Peaq.Πάντως η ενδεχόμενη προσθήκη του Kylaqαπό την οποία έχει απομακρυνθεί μετά το 2020 και την κατάργηση του Citigo.