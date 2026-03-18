Κάτια Ταραμπάνκο: Είχα πάντα την ανάγκη να ανήκω κάπου, να αποδεικνύω ότι είμαι καλή νοικοκυρά και να ακούω «μπράβο»
Αυτό άλλαξε πολύ απότομα τον Σεπτέμβριο, εξομολογήθηκε η νικήτρια του GNTM
Την ανάγκη που είχε πάντα να ανήκει κάπου, να αποδεικνύει ότι είναι καλή σε όλα και να την επιβραβεύουν οι γύρω της υπογράμμισε η Κάτια Ταραμπάνκο. Μετά την τελευταία της σχέση όμως, όπως εκμυστηρεύτηκε η νικήτρια του GNTM, το σκεπτικό της και ο τρόπος με τον οποίο πορεύεται έχουν αλλάξει ριζικά.
«Με την τελευταία μου σχέση ήταν σαν να γύρισε, όχι μια σελίδα, ένας τόμος, σαν έκλεισε ένα βιβλίο και άνοιξε ένα καινούργιο. Είχα πάντα την ανάγκη να ανήκω κάπου. Να αγαπάω, να αγαπιέμαι, να αποδεικνύω ότι είμαι καλή νοικοκυρά, ότι μαγειρεύω, να ακούω το μπράβο Κάτια, καλό κορίτσι. Κάτι το οποίο άλλαξε πολύ απότομα τον Σεπτέμβριο. Συνειδητοποίησα ότι απλά δεν ταιριάζαμε στη νοοτροπία με τον άνθρωπο. Εγώ έχω άλλες αρχές, άλλες νοοτροπίες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάτια Ταραμπάνκο στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 18 Μαρτίου.
Παράλληλα, σχολίασε τα σενάρια που θέλουν την Μπέττυ Μαγγίρα να συμμετέχει στο GNTM, υποστηρίζοντας πως η ηθοποιός θα ταίριαζε στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Σύμφωνα με εκείνη όμως, όσες αλλαγές και να γίνουν θα είναι πάντα ηχηρή η απουσία της Βίκυς Καγιά. «Στο GNTM νομίζω θα ταίριαζε η Μπέττυ Μαγγίρα. Σαφώς πάντα θα λείπει η Βίκυ Καγιά, γιατί GNTM ίσον Βίκυ Καγιά», τόνισε.
Μιλώντας για την πορεία της και την απόφασή της να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, την υποκριτική και την τηλεόραση, η Κάτια Ταραμπάνκο σημείωσε: «Το μόντελινγκ, το GNTM, το Survivor, όλη γενικά η πορεία μου ήταν για μένα κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω. Έίτε είναι μόντελινγκ, είτε είναι αθλήματα, είτε είναι η μπάλα, είτε είναι το ραδιόφωνο που μπήκε πρόσφατα στη ζωή μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
