Κάτια Ταραμπάνκο: Δεν δήλωσα ποτέ δημοσιογράφος, είμαι σε εκπομπή με τον δικό μου ρόλο και όχι της γλάστρας
GALA
Κάτια Ταραμπάνκο Εκπομπή

Κάτια Ταραμπάνκο: Δεν δήλωσα ποτέ δημοσιογράφος, είμαι σε εκπομπή με τον δικό μου ρόλο και όχι της γλάστρας

Η νικήτρια του GNTM μίλησε για την παρουσία της σε αθλητική εκπομπή στην τηλεόραση

Κάτια Ταραμπάνκο: Δεν δήλωσα ποτέ δημοσιογράφος, είμαι σε εκπομπή με τον δικό μου ρόλο και όχι της γλάστρας
19 ΣΧΟΛΙΑ
Στην παρουσία της σε αθλητική εκπομπή στην τηλεόραση αναφέρθηκε η Κάτια Ταραμπάνκο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν παρίστανε ποτέ την αθλητικογράφο. Η νικήτρια του GNTM εξήγησε ότι έχει συγκεκριμένο ρόλο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και ότι δεν αποτελεί μέρος αυτού σαν «γλάστρα».

Η Κάτια Ταρμαμπάνκο μίλησε για τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Grande League», κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στην κάμερα του «Breakfast@Star», την Τρίτη 21 Απριλίου, και συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν δήλωσα ποτέ δημοσιογράφος ή αθλητική ρεπόρτερ, είμαι στην εκπομπή του Open για τον δικό μου ρόλο και όχι της γλάστρας».

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, μοιράστηκε ότι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια νέα σχέση μετά τον χωρισμό της και ότι ούτε σκοπεύει να το κάνει άμεσα. «Στα προσωπικά μου παραμένω όμορφη, ελεύθερη κι ωραία. Δεν έχω στόχο να αλλάξει αυτό στο επόμενο διάστημα. Στο παρελθόν είχα κενά ανασφάλειας, κόμπλεξ και ανάγκη επιβεβαίωσης», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

19 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης