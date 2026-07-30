Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως και 2.500 ευρώ: Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις, τα κριτήρια και τα ποσά

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση έως και 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα