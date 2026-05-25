Μαρίλια Μητρούση: Είπα στους γονείς μου ότι θέλω να τραγουδάω στα μπουζούκια και ο Γιώργος Μαζωνάκης με πήγε σε ωδείο
Η Μιμή Ντενίση με έκανε να σκεφτώ σοβαρά το θέατρο, πρόσθεσε η ηθοποιός
Στα μπουζούκια ήθελε να τραγουδάει η Μαρίλια Μητρούση και το είχε ανακοινώσει στους γονείς της, αποκαλύπτοντας πως για το γεγονός αυτό έπαιξε ρόλο η οικογενειακή φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, που ήταν και το πρόσωπο που την πήγε σε ωδείο.
Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» τη Δευτέρα 25 Μαΐου ξεκίνησε να περιγράφει πώς αντέδρασαν οι γονείς της όταν τους ανέφερε πως θα ακολουθούσε τα χνάρια τους, επισημαίνοντας πως αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική, κάτι που τους τρόμαζε περισσότερο: «Οι γονείς μου ήταν πιο πολύ έξαλλοι με τη μουσική νομίζω, παρά με το θέατρο. Ήταν και μονοπάτια που δεν ήξεραν. Εγώ καταρχάς τους είχα πετάξει “Θέλω να τραγουδάω στα μπουζούκια”. Τώρα φαντάζεσαι τον Μητρούση να ακούει “Θέλω να πάω στα μπουζούκια”; Είχαμε μία μεγάλη φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος είναι αυτός που με πήγε και στο ωδείο. Οπότε τα μπουζούκια έφτασαν κάπως από εκείνη την πλευρά, αλλά μπήκε η Μιμή Ντενίση και τα άλλαξε όλα», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια η Μαρίλια Μητρούση εξήγησε πως η Μιμή Ντενίση ήταν εκείνη που την έκανε να σκεφτεί σοβαρά το θέατρο: «Η Μιμή Ντενίση με έβαλε στο τριπάκι να το σκεφτώ σοβαρά. Εγώ έχω τελειώσει Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Ασχολούμουν επαγγελματικά με τη μουσική και το τραγούδι. Σπούδασα τραγούδι, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά μουσικής, τα πάντα. Και ήθελα να ασχοληθώ μόνο με τη μουσική. Και με πήρε η Μιμή και μου λέει "Θέλω να έρθεις, στο Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη”, τη συνέχεια της ταινίας και της παράστασης “Και θα τραγουδάς. Θα κάνεις κι ένα ρολάκι μικρό”. Λέω "Τι ρολάκι να κάνω;”. Μου λέει "Θα σου δώσω ρε παιδί μου μία πρόζα, θα τα καταφέρεις". Λέω "Δεν έχω καμία δουλειά εγώ με αυτό. Βεβαίως να έρθω να τραγουδήσω, αλλά μέχρι εκεί". Ήταν και πολύ από πάνω μου. Και λέω "Βρε Μιμή, λέω, αφού όμως εγώ… δεν υπάρχει". Στον ένα χρόνο έφυγα, πήγα σχολή. Πήγα, τους λέω, "Πάρτε τα τραγούδια, πάρτε τα όλα. Εγώ είμαι εδώ. Εδώ ανήκω. Έχω κάνει πολύ λάθος στη ζωή μου". Δεν λέω, τη μουσική τη λατρεύω, αλλά ήμουν σε ένα δρόμο που, μόλις πάτησα στο θέατρο, λέω "Τι κάνω; Κάτι κάνω που δεν θα έπρεπε να το κάνω". Ευτυχώς», δήλωσε.
Μιλώντας για το γεγονός πως μεγάλωσε στο θέατρο, η ηθοποιός ανέφερε πως ως παιδί δεν της έκανε τρομερή αίσθηση, καθώς βαριόταν στις πρόβες και κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών: «Είναι ένας κόσμος μαγικός το θέατρο, ειδικά το πίσω, που, ξέρεις, άμα δεν έχεις την ευκαιρία να το ζήσεις, άμα δεν έχεις γονιό ηθοποιό, δεν το ζεις εύκολα. Βαριόμουν φρικτά στις πρόβες τους, εμένα οι γονείς μου είχαν μετά και το Χυτήριο, είχαν δικό τους θέατρο, οπότε είχανε και το κομμάτι πίσω όλης της οργάνωσης, παραγωγής, το έτρεχαν μόνοι τους. Δηλαδή δεν ήταν απλά "πάω και παίζω". Το αισθανόμουν όμως και λίγο σαν δεύτερο σπίτι μου», σημείωσε.
