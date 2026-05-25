Μαρίλια Μητρούση: Είπα στους γονείς μου ότι θέλω να τραγουδάω στα μπουζούκια και ο Γιώργος Μαζωνάκης με πήγε σε ωδείο

Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» τη Δευτέρα 25 Μαΐου ξεκίνησε να περιγράφει πώς αντέδρασαν οι γονείς της όταν τους ανέφερε πως θα ακολουθούσε τα χνάρια τους, επισημαίνοντας πως αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική, κάτι που τους τρόμαζε περισσότερο: «Οι γονείς μου ήταν πιο πολύ έξαλλοι με τη μουσική νομίζω, παρά με το θέατρο. Ήταν και μονοπάτια που δεν

Εγώ καταρχάς τους είχα πετάξει “Θέλω να τραγουδάω στα μπουζούκια”. Τώρα φαντάζεσαι τον Μητρούση να ακούει “Θέλω να πάω στα μπουζούκια”; Είχαμε μία μεγάλη φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος είναι αυτός που με πήγε και στο ωδείο. Οπότε τα μπουζούκια έφτασαν κάπως από εκείνη την πλευρά, αλλά μπήκε η Μιμή Ντενίση και τα άλλαξε όλα», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το γεγονός πως μεγάλωσε στο θέατρο, η ηθοποιός ανέφερε πως ως παιδί δεν της έκανε τρομερή αίσθηση, καθώς βαριόταν στις πρόβες και κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών: «Είναι ένας κόσμος μαγικός το θέατρο, ειδικά το πίσω, που, ξέρεις, άμα δεν έχεις την ευκαιρία να το ζήσεις, άμα δεν έχεις γονιό ηθοποιό, δεν το ζεις εύκολα. Βαριόμουν φρικτά στις πρόβες τους, εμένα οι γονείς μου είχαν μετά και το Χυτήριο, είχαν δικό τους θέατρο, οπότε είχανε και το κομμάτι πίσω όλης της οργάνωσης, παραγωγής, το έτρεχαν μόνοι τους. Δηλαδή δεν ήταν απλά "πάω και παίζω". Το αισθανόμουν όμως και λίγο σαν δεύτερο σπίτι μου», σημείωσε.