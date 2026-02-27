Η Ρίτσαρντς υποχρεώθηκε σε καταβολή διατροφής στον Φάιπερς: Με το ζόρι πληρώνω δικηγόρο, ισχυρίζεται εκείνη
Ο εν διαστάσει σύζυγος της ηθοποιού υποστήριξε πως διαθέτει μόλις 200 δολάρια
Δεκτό έγινε από το δικαστήριο το αίτημα του εν διαστάσει συζύγου της Ντενίζ Ρίτσαρντς, Άαρον Φάιπερς, για προσωρινή διατροφή. Η ηθοποιός υποχρεώθηκε να του καταβάλλει 5.000 δολάρια τον μήνα, καθώς και 30.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα.
Η δικαστής διευκρίνισε ότι το υψηλό αυτό ποσό αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία του διαζυγίου και όχι την ποινική υπεράσπιση του Φάιπερς. Ο 53χρονος αντιμετωπίζει τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες — δύο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε σύζυγο και δύο για αποτροπή μάρτυρα με χρήση βίας ή απειλής — τις οποίες έχει αρνηθεί. Το ποσό των 30.000 δολαρίων θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις, με την πρώτη των 10.000 δολαρίων να οφείλεται στα τέλη Μαρτίου.
Σε ό,τι αφορά στη μηνιαία καταβολή των 5.000 δολαρίων, η Μπέρσον ανέλυσε ότι 2.000 δολάρια προορίζονται για το ενοίκιο του Φάιπερς, 1.000 για το αυτοκίνητό του, 1.000 για διατροφή και το υπόλοιπο για λοιπά έξοδα.
Ο Φάιπερς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας υποστήριξε ότι διαθέτει μόλις 200 δολάρια, δήλωσε ότι το ποσό «σίγουρα θα βοηθήσει», προσθέτοντας πως αντιμετωπίζει την κατάσταση «μία ημέρα τη φορά». Από την άλλη, η Ρίτσαρντς ανέφερε ότι δεν μπορούσε να «αντέξει οικονομικά» την επιβάρυνση όταν εκδόθηκε η απόφαση.
Η 55χρονη ηθοποιός υποστήριξε εξήγησε ότι «με το ζόρι μπορούσα να πληρώσω τον δικηγόρο μου» και ότι «ξόδευα τα πάντα» όσα κέρδιζε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Φάιπερς από το 2018 έως το 2025.
Ο δικηγόρος της, Μαρκ Γκρος, υποστήριξε επίσης ότι «τα θύματα κακοποίησης δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να συντηρούν τον κακοποιητή τους», παραπέμποντας στο γεγονός ότι τον Νοέμβριο του 2025 είχε χορηγηθεί στη Ρίτσαρντς περιοριστική εντολή κατά του Φάιπερς. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Φάιπερς επισήμανε ότι ο εντολέας του δεν έχει καταδικαστεί.
Το πρώην ζευγάρι χώρισε το περασμένο καλοκαίρι, με τη Ρίτσαρντς να κάνει λόγο τον προηγούμενο μήνα, μέσω Instagram, για μια «επώδυνη χρονιά με αλήθειες που αποκαλύφθηκαν». «Όσο επώδυνο κι αν είναι, είμαι τόσο ευγνώμων για τη διαύγεια», είχε γράψει.
Το διαζύγιο της Ρίτσαρντς από τον Φάιπερς είναι το δεύτερο για την ίδια, καθώς στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον Τσάρλι Σιν, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες.
