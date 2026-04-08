Τομ Χόλαντ για Ματ Ντέιμον: Μου είπε λόγια σοφίας που θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου
τομ χόλαντ Ματ Ντέιμον Οδύσσεια

Τομ Χόλαντ για Ματ Ντέιμον: Μου είπε λόγια σοφίας που θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου

Ο ηθοποιός μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία τους για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Τομ Χόλαντ για Ματ Ντέιμον: Μου είπε λόγια σοφίας που θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου
Τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία του με τον Ματ Ντέιμον για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μοιράστηκε ο Τομ Χόλαντ. Στο πολυαναμενόμενο επικό φιλμ ο τριαντάχρονος ηθοποιός υποδύεται τον Τηλέμαχο, ενώ τον ρόλο του Οδυσσέα έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Χόλαντ δήλωσε ευγνώμων που βρέθηκε στο πλευρό του Ντέιμον, τον οποίο θεωρεί θρύλο, και τόνισε πως του έδωσε συμβουλές, τις οποίες όμως δεν θέλησε να αποκαλύψει.  «Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί και αυτό για το οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων με τον Ματ είναι ότι είναι ακριβώς όπως θα ήλπιζα να είναι», είπε ο Τομ Χόλαντ σε συνέντευξή του στο GQ.

«Ήταν ηγέτης. Αυτή ήταν μια πολύ απαιτητική ταινία και κανείς δεν δούλεψε πιο σκληρά από τον Ματ», ανέφερε ο Χόλαντ, όταν ρωτήθηκε, αν ο Ντέιμον του έδωσε κάποιες «πατρικές συμβουλές» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Και πάντα ερχόταν στο σετ με χαμόγελο, ήταν ευγενικός και πολύ καλός με το συνεργείο. Και νομίζω ότι έδωσε τον τόνο για όλους, για το πώς θα δημιουργούσαμε συλλογικά αυτή την ταινία», σημείωσε.

Όπως είπε, ο Ματ Ντέιμον του απηύθυνε λόγια σοφίας, που όμως δεν θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο. «Υπάρχουν λόγια σοφίας που μου έχει δώσει και θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά έμαθα πολλά απλώς παρακολουθώντας τον στο πλατό και βλέποντας τον θρύλο που λέγεται Ματ Ντέιμον να δουλεύει», κατέληξε.

Φωτογραφία: Shutterstock

