Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο

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Η Signature Autosports αποκάλυψε στο Διαδίκτυο τη, η οποία εμπνέεται από τις ιστορικές εκτός δρόμου εκδόσεις της εμβληματικής Porsche 911, φιλοδοξώντας νΠρος το παρόν, η Meridian 911 υπάρχει μόνο σε ψηφιακές απεικονίσεις, καθώς δεν έχει κατασκευαστεί κάποιο ολοκληρωμένο πρωτότυπο. Ωστόσο, οι πρώτες εικόνεςΤο σημαντικότερο στοιχείο της μετατροπής είναι ηκαι βελτιώνει τις δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου. Το πακέτο συμπληρώνεται από ελαστικά παντός εδάφους, προσφέροντας στην κλασική 911 χαρακτηριστικά που σπάνια συναντά κανείς στο γερμανικό supercar.Αισθητικά, η Signature Autosports εξοπλίζει την Meridian 911 με ενισχυμένους προφυλακτήρες, μπου βοηθούν τα μέγιστα κατά την διάρκεια της εκτός δρόμου νυχτερινής οδήγησης, αλλά και πρόσθετα φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στο καπό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον περιπετειώδη χαρακτήρα της έκδοσης.Βασισμένη στην 911 (964), η Meridian εφοδιάζεται με ένανο οποίος έχει δεχθεί εκτεταμένες βελτιώσεις, καθώς διαθέτει σφυρήλατες μπιέλες της Pauter, κυλίνδρους και πιστόνια 102 χλστ. της Molly Motorsports, κυλινδροκεφαλές CNC, αγωνιστικά ελατήρια βαλβίδων με καλύμματα από τιτάνιο, καθώς και καπάκια βαλβίδων από κατεργασμένο αλουμίνιο.Το αποτέλεσμα είναι μια απόδοση που, με λόγο συμπίεσης 11,4:1. Η ισχύς μεταφέρεται στους τροχούς μέσω ενός μονής μάζας βολάν και συμπλέκτη της Kennedy, διατηρώντας τον άμεσο και μηχανικό χαρακτήρα που ταιριάζει σε μια ειδικά κατασκευασμένη Porsche 911.