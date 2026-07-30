Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο
Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο
Η αμερικάνικη Signature Autosports παρουσιάζει τη δική της εκδοχή πάνω σε μια παντός εδάφους εκδοχή του εμβληματικού γερμανικού supercar.
Η Signature Autosports αποκάλυψε στο Διαδίκτυο τη Meridian 911, η οποία εμπνέεται από τις ιστορικές εκτός δρόμου εκδόσεις της εμβληματικής Porsche 911, φιλοδοξώντας να την μετατρέψει σε ένα όχημα για τους φανατικούς φίλους της περιπέτειας.
Προς το παρόν, η Meridian 911 υπάρχει μόνο σε ψηφιακές απεικονίσεις, καθώς δεν έχει κατασκευαστεί κάποιο ολοκληρωμένο πρωτότυπο. Ωστόσο, οι πρώτες εικόνες προϊδεάζουν για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Το σημαντικότερο στοιχείο της μετατροπής είναι η νέα ανάρτηση, η οποία αυξάνει σημαντικά την απόσταση από το έδαφος και βελτιώνει τις δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου. Το πακέτο συμπληρώνεται από ελαστικά παντός εδάφους, προσφέροντας στην κλασική 911 χαρακτηριστικά που σπάνια συναντά κανείς στο γερμανικό supercar.
Αισθητικά, η Signature Autosports εξοπλίζει την Meridian 911 με ενισχυμένους προφυλακτήρες, μεταλλικές ποδιές προστασίας, μεγάλη σχάρα οροφής με τέσσερις προβολείς LED που βοηθούν τα μέγιστα κατά την διάρκεια της εκτός δρόμου νυχτερινής οδήγησης, αλλά και πρόσθετα φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στο καπό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον περιπετειώδη χαρακτήρα της έκδοσης.
Βασισμένη στην 911 (964), η Meridian εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο boxer κινητήρα 3,8 λίτρων, ο οποίος έχει δεχθεί εκτεταμένες βελτιώσεις, καθώς διαθέτει σφυρήλατες μπιέλες της Pauter, κυλίνδρους και πιστόνια 102 χλστ. της Molly Motorsports, κυλινδροκεφαλές CNC, αγωνιστικά ελατήρια βαλβίδων με καλύμματα από τιτάνιο, καθώς και καπάκια βαλβίδων από κατεργασμένο αλουμίνιο.
Το αποτέλεσμα είναι μια απόδοση που φτάνει, σύμφωνα με την εταιρεία, τους 365 ίππους, με λόγο συμπίεσης 11,4:1. Η ισχύς μεταφέρεται στους τροχούς μέσω ενός μονής μάζας βολάν και συμπλέκτη της Kennedy, διατηρώντας τον άμεσο και μηχανικό χαρακτήρα που ταιριάζει σε μια ειδικά κατασκευασμένη Porsche 911.
Προς το παρόν, η Meridian 911 υπάρχει μόνο σε ψηφιακές απεικονίσεις, καθώς δεν έχει κατασκευαστεί κάποιο ολοκληρωμένο πρωτότυπο. Ωστόσο, οι πρώτες εικόνες προϊδεάζουν για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Το σημαντικότερο στοιχείο της μετατροπής είναι η νέα ανάρτηση, η οποία αυξάνει σημαντικά την απόσταση από το έδαφος και βελτιώνει τις δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου. Το πακέτο συμπληρώνεται από ελαστικά παντός εδάφους, προσφέροντας στην κλασική 911 χαρακτηριστικά που σπάνια συναντά κανείς στο γερμανικό supercar.
Αισθητικά, η Signature Autosports εξοπλίζει την Meridian 911 με ενισχυμένους προφυλακτήρες, μεταλλικές ποδιές προστασίας, μεγάλη σχάρα οροφής με τέσσερις προβολείς LED που βοηθούν τα μέγιστα κατά την διάρκεια της εκτός δρόμου νυχτερινής οδήγησης, αλλά και πρόσθετα φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στο καπό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον περιπετειώδη χαρακτήρα της έκδοσης.
Βασισμένη στην 911 (964), η Meridian εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο boxer κινητήρα 3,8 λίτρων, ο οποίος έχει δεχθεί εκτεταμένες βελτιώσεις, καθώς διαθέτει σφυρήλατες μπιέλες της Pauter, κυλίνδρους και πιστόνια 102 χλστ. της Molly Motorsports, κυλινδροκεφαλές CNC, αγωνιστικά ελατήρια βαλβίδων με καλύμματα από τιτάνιο, καθώς και καπάκια βαλβίδων από κατεργασμένο αλουμίνιο.
Το αποτέλεσμα είναι μια απόδοση που φτάνει, σύμφωνα με την εταιρεία, τους 365 ίππους, με λόγο συμπίεσης 11,4:1. Η ισχύς μεταφέρεται στους τροχούς μέσω ενός μονής μάζας βολάν και συμπλέκτη της Kennedy, διατηρώντας τον άμεσο και μηχανικό χαρακτήρα που ταιριάζει σε μια ειδικά κατασκευασμένη Porsche 911.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα