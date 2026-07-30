ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο
CAR
Porsche Porsche 911

Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο

Η αμερικάνικη Signature Autosports παρουσιάζει τη δική της εκδοχή πάνω σε μια παντός εδάφους εκδοχή του εμβληματικού γερμανικού supercar.

Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Signature Autosports αποκάλυψε στο Διαδίκτυο τη Meridian 911, η οποία εμπνέεται από τις ιστορικές εκτός δρόμου εκδόσεις της εμβληματικής Porsche 911, φιλοδοξώντας να την μετατρέψει σε ένα όχημα για τους φανατικούς φίλους της περιπέτειας.
Προς το παρόν, η Meridian 911 υπάρχει μόνο σε ψηφιακές απεικονίσεις, καθώς δεν έχει κατασκευαστεί κάποιο ολοκληρωμένο πρωτότυπο. Ωστόσο, οι πρώτες εικόνες προϊδεάζουν για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο
Το σημαντικότερο στοιχείο της μετατροπής είναι η νέα ανάρτηση, η οποία αυξάνει σημαντικά την απόσταση από το έδαφος και βελτιώνει τις δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου. Το πακέτο συμπληρώνεται από ελαστικά παντός εδάφους, προσφέροντας στην κλασική 911 χαρακτηριστικά που σπάνια συναντά κανείς στο γερμανικό supercar.
Αισθητικά, η Signature Autosports εξοπλίζει την Meridian 911 με ενισχυμένους προφυλακτήρες, μεταλλικές ποδιές προστασίας, μεγάλη σχάρα οροφής με τέσσερις προβολείς LED που βοηθούν τα μέγιστα κατά την διάρκεια της εκτός δρόμου νυχτερινής οδήγησης, αλλά και πρόσθετα φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στο καπό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον περιπετειώδη χαρακτήρα της έκδοσης.
Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο
Βασισμένη στην 911 (964), η Meridian εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο boxer κινητήρα 3,8 λίτρων, ο οποίος έχει δεχθεί εκτεταμένες βελτιώσεις, καθώς διαθέτει σφυρήλατες μπιέλες της Pauter, κυλίνδρους και πιστόνια 102 χλστ. της Molly Motorsports, κυλινδροκεφαλές CNC, αγωνιστικά ελατήρια βαλβίδων με καλύμματα από τιτάνιο, καθώς και καπάκια βαλβίδων από κατεργασμένο αλουμίνιο.
Η κλασσική 911 γίνεται off-road όπλο
Κλείσιμο
Το αποτέλεσμα είναι μια απόδοση που φτάνει, σύμφωνα με την εταιρεία, τους 365 ίππους, με λόγο συμπίεσης 11,4:1. Η ισχύς μεταφέρεται στους τροχούς μέσω ενός μονής μάζας βολάν και συμπλέκτη της Kennedy, διατηρώντας τον άμεσο και μηχανικό χαρακτήρα που ταιριάζει σε μια ειδικά κατασκευασμένη Porsche 911.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης