ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
ΕΛΛΑΔΑ
Εμπορία ανθρώπων Trafficking Νομοθεσία

Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Οι βασικοί άξονες των ρυθμίσεων

Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, όπως καθορίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, παρουσίασαν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Βασικοί άξονες των ρυθμίσεων της οδηγίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι:

- Η διεύρυνση της έννοιας της εκμετάλλευσης, ώστε να αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις σύγχρονες μορφές trafficking, όπως η οικιακή δουλεία, ο εξαναγκασμός σε εγκληματικές πράξεις, η αναγκαστική επαιτεία,

- Η ενίσχυση της προστασίας έναντι των ψηφιακών μορφών εκμετάλλευσης,

- Η περαιτέρω προστασία των θυμάτων κατά την ποινική διαδικασία τόσο με την ενίσχυση των εγγυήσεων αποφυγής δευτερογενούς θυματοποίησης όσο και με τη διεύρυνση της δυνατότητας παροχής ψυχολογικής υποστήριξης κατά την εξέτασή τους,

- Η ενίσχυση της αρχής της μη τιμώρησης των θυμάτων για παράνομες πράξεις στις οποίες οδηγήθηκαν εξαιτίας της εκμετάλλευσης που υπέστησαν και

- Η ενίσχυση της πρόσβασης των θυμάτων στη δωρεάν νομική βοήθεια και στην αποζημίωση, ενώ προβλέπεται στενότερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών αρωγής με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς για τη διασυνοριακή παραπομπή και προστασία των θυμάτων.
Παναγιώτης Τσιμπούκης

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης