Συρεγγέλα για Κωνσταντοπούλου: Θα απολογηθεί στη Δικαιοσύνη για τα ψέματα που επαναλαμβάνει
Συρεγγέλα για Κωνσταντοπούλου: Θα απολογηθεί στη Δικαιοσύνη για τα ψέματα που επαναλαμβάνει
Η πρόεδρος της Πλεύσης επανέλαβε ότι η κα Συρεγγέλα γνώριζε την Καλλιόπη Σεμερτζίδου και ότι υπάρχει φωτογραφία τους - Για «εμμονική στοχοποίηση» και «ψευδολογία» με στόχο την πολιτική της επιβίωση την κατηγορεί η βουλευτής της ΝΔ
Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε με ανάρτησή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε μιλώντας στο Open ότι η κα Συρεγγέλα ως πρόεδρος της επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ την εμπόδιζε να απευθύνει ερωτήσεις την ημέρα που εξεταζόταν η κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου. «Μετά προέκυψε ότι την γνώριζε» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης. Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων ότι η ίδια η κα Συρεγγέλα το διαψεύδει η κα Κωνσταντοπούλου επέμεινε: «Λέει ψέματα, υπάρχει αναρτημένη φωτογραφία της κατά την προηγούμενη τετραετία διακυβέρνησης, όπου η κα Συρεγγέλα έχει δεξιά της την κα Σεμερτζίδου και υποδέχονται δύο γυναίκες για τα αγροτικά θέματα».
Απαντώντας η Μαρία Συρεγγέλα, παρατηρεί ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται υπό πίεση λόγω της πτώσης των ποσοστών του κόμματός της στις δημοσκοπήσεις και κάνει λόγο για «εμμονική στοχοποίηση» και «ψευδολογία» με στόχο την πολιτική της επιβίωση.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε στην τηλεοπτική της εμφάνιση ισχυρισμούς για τους οποίους, όπως σημειώνει, έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σχολιάζοντας μάλιστα τη δήλωσή της ότι «άλλο η αγωγή και άλλο η Δικαιοσύνη».
Υπογράμμισε η υπόθεση θα κριθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι εκεί «δεν περνούν επικοινωνιακά τρικ και προπαγάνδα». Τέλος, επαναλαμβάνει ότι, σε περίπτωση που της επιδικαστεί αποζημίωση από τη δικαστική διαδικασία, το σύνολο του ποσού θα διατεθεί σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες θύματα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.
Αναλυτικά η ανάρτησή της Μαρίας Συρεγγέλα:
«Είναι φανερό (και αναμενόμενο) ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αγχώνεται πολύ, παρακολουθώντας τη διαρκή κατρακύλα των ποσοστών της στις δημοσκοπήσεις. Εξ ου και οι αγωνιώδεις προσπάθειες της να επιβιώσει πολιτικά μέσω της εμμονικής στοχοποίησης και της ψευδολογίας.
Σήμερα, αμετανόητη, επανέλαβε στον τηλεοπτικό σταθμό Open και την εκπομπή "10 παντού" με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Νίκο Στραβελάκη, τα ψέματα για τα οποία την έχω ήδη οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Εφτασε, μάλιστα, να πει το αμίμητο: ότι άλλο η αγωγή και άλλο η Δικαιοσύνη!
Όσο κι αν αρνείται να το αποδεχθεί, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα απολογηθεί για όλα αυτά στη Δικαιοσύνη. Εκεί όπου δεν περνάνε επικοινωνιακά τρικ και προπαγάνδα».
Και, βέβαια, όπως έχω εξαρχής ξεκαθαρίσει -και αντίθετα προς το κλίμα που τεχνηέντως και πάλι προσπαθεί να καλλιεργήσει η εναγόμενη- ολόκληρη η αποζημίωση που θα της επιδικαστεί θα ενισχύσει φορείς οι οποίοι στηρίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε μιλώντας στο Open ότι η κα Συρεγγέλα ως πρόεδρος της επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ την εμπόδιζε να απευθύνει ερωτήσεις την ημέρα που εξεταζόταν η κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου. «Μετά προέκυψε ότι την γνώριζε» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης. Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων ότι η ίδια η κα Συρεγγέλα το διαψεύδει η κα Κωνσταντοπούλου επέμεινε: «Λέει ψέματα, υπάρχει αναρτημένη φωτογραφία της κατά την προηγούμενη τετραετία διακυβέρνησης, όπου η κα Συρεγγέλα έχει δεξιά της την κα Σεμερτζίδου και υποδέχονται δύο γυναίκες για τα αγροτικά θέματα».
Απαντώντας η Μαρία Συρεγγέλα, παρατηρεί ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται υπό πίεση λόγω της πτώσης των ποσοστών του κόμματός της στις δημοσκοπήσεις και κάνει λόγο για «εμμονική στοχοποίηση» και «ψευδολογία» με στόχο την πολιτική της επιβίωση.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε στην τηλεοπτική της εμφάνιση ισχυρισμούς για τους οποίους, όπως σημειώνει, έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σχολιάζοντας μάλιστα τη δήλωσή της ότι «άλλο η αγωγή και άλλο η Δικαιοσύνη».
Υπογράμμισε η υπόθεση θα κριθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι εκεί «δεν περνούν επικοινωνιακά τρικ και προπαγάνδα». Τέλος, επαναλαμβάνει ότι, σε περίπτωση που της επιδικαστεί αποζημίωση από τη δικαστική διαδικασία, το σύνολο του ποσού θα διατεθεί σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες θύματα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.
Αναλυτικά η ανάρτησή της Μαρίας Συρεγγέλα:
«Είναι φανερό (και αναμενόμενο) ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αγχώνεται πολύ, παρακολουθώντας τη διαρκή κατρακύλα των ποσοστών της στις δημοσκοπήσεις. Εξ ου και οι αγωνιώδεις προσπάθειες της να επιβιώσει πολιτικά μέσω της εμμονικής στοχοποίησης και της ψευδολογίας.
Σήμερα, αμετανόητη, επανέλαβε στον τηλεοπτικό σταθμό Open και την εκπομπή "10 παντού" με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Νίκο Στραβελάκη, τα ψέματα για τα οποία την έχω ήδη οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Εφτασε, μάλιστα, να πει το αμίμητο: ότι άλλο η αγωγή και άλλο η Δικαιοσύνη!
Όσο κι αν αρνείται να το αποδεχθεί, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα απολογηθεί για όλα αυτά στη Δικαιοσύνη. Εκεί όπου δεν περνάνε επικοινωνιακά τρικ και προπαγάνδα».
Και, βέβαια, όπως έχω εξαρχής ξεκαθαρίσει -και αντίθετα προς το κλίμα που τεχνηέντως και πάλι προσπαθεί να καλλιεργήσει η εναγόμενη- ολόκληρη η αποζημίωση που θα της επιδικαστεί θα ενισχύσει φορείς οι οποίοι στηρίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα