Συρεγγέλα για Κωνσταντοπούλου: Θα απολογηθεί στη Δικαιοσύνη για τα ψέματα που επαναλαμβάνει

Η πρόεδρος της Πλεύσης επανέλαβε ότι η κα Συρεγγέλα γνώριζε την Καλλιόπη Σεμερτζίδου και ότι υπάρχει φωτογραφία τους - Για «εμμονική στοχοποίηση» και «ψευδολογία» με στόχο την πολιτική της επιβίωση την κατηγορεί η βουλευτής της ΝΔ