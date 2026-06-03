Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο με ένα βίντεο: Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο και το ήθος του
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο με ένα βίντεο: Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο και το ήθος του
Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, αναφέρεται ακόμη στην ανάρτηση - Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 94 ετών
Με ένα βίντεο αποχαιρέτισε η Φίνος Φιλμ τον Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 3 Ιουνίου, την ημέρα της κηδείας του, έπειτα από δική του επιθυμία.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η εταιρεία παραγωγής ανέφερε πως θα ευγνωμονεί για πάντα τον ηθοποιό για το ταλέντο και το ήθος του, τονίζοντας πως ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης.
Πιο αναλυτικά: «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες. Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε».
Δείτε το βίντεο
Η κηδεία Άγγελου Αντωνόπουλου τελέστηκε στις 11 το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αετού Καρύστου στην Εύβοια, έναν τόπο που ο ηθοποιός αγαπούσε να τα καλοκαίρια του.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η εταιρεία παραγωγής ανέφερε πως θα ευγνωμονεί για πάντα τον ηθοποιό για το ταλέντο και το ήθος του, τονίζοντας πως ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης.
Πιο αναλυτικά: «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες. Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε».
Δείτε το βίντεο
Η κηδεία Άγγελου Αντωνόπουλου τελέστηκε στις 11 το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αετού Καρύστου στην Εύβοια, έναν τόπο που ο ηθοποιός αγαπούσε να τα καλοκαίρια του.
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