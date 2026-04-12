Η Pink θα παρουσιάσει τα 79α βραβεία Tony: Αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή για εμένα, σχολίασε η τραγουδίστρια

Την παρουσίαση των 79ων βραβείωνΗ εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall, στη Νέα Υόρκη. Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα θα βρεθεί για πρώτη φορά στον ρόλο της παρουσιάστριας της κορυφαίας διοργάνωσης για το θέατρο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της. «Αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή το να παρουσιάσω μια βραδιά που γιορτάζει κυριολεκτικά τους πιο σκληρά εργαζόμενους στη βιομηχανία του θεάματος», δήλωσε, προσθέτοντας: «Το Μπρόντγουεϊ έχει διαμορφώσει τη ζωή μου και τον τρόπο που στήνω τα δικά μου σόου. Είναι μια κοινότητα που υποστηρίζει, συμπεριλαμβάνει και είναι γεμάτη ταλέντο και αγάπη. Αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν μαγεία κάθε μέρα και ανυπομονώ να τους γιορτάσω μαζί με όλο τον κόσμο».Παρότι δεν έχει μέχρι σήμερα εμφανιστεί σε παραγωγή του Μπρόντγουεϊ, η Pink συγκαταλέγεται στις πλέον επιδραστικές παρουσίες της διεθνούς μουσικής σκηνής, με 15 τραγούδια στο Top 10 του Billboard Hot 100 και τέσσερις κορυφαίες θέσεις στην ίδια κατάταξη.Οι εκτελεστικοί παραγωγοί της τελετής, Raj Kapoor, Sarah Levine Hall και Jack Sussman, χαρακτήρισαν την καλλιτέχνιδα «ατρόμητη», σημειώνοντας ότι «η ηλεκτρισμένη σκηνική της παρουσία και η αυθεντικότητά της ενσαρκώνουν πλήρως το ίδιο το πνεύμα των ζωντανών παραστάσεων και του θεάτρου».Η 79η απονομή θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο CBS, καθώς και μέσω της πλατφόρμας Paramount+. Η διοργάνωση διατηρεί τη σημασία της για την εμπορική πορεία των θεατρικών παραγωγών, καθώς η προβολή κατά τη διάρκειά της επηρεάζει άμεσα τις πωλήσεις εισιτηρίων τόσο στο Μπρόντγουεϊ όσο και στις επόμενες περιοδείες.Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τελετή, με παρουσιάστρια τη σταρ του «Wicked», Σίνθια Ερίβο, κατέγραψε σημαντική αύξηση στην τηλεθέαση, προσελκύοντας 4,85 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη των τελευταίων έξι ετών. Σύμφωνα με το Associated Press, τα Βραβεία Tony απονέμονται κάθε χρόνο από το The Broadway League και το American Theatre Wing.