Μαντώ: Η Μαρινέλλα μου είχε πει «Θα κανείς πολύ μεγάλη καριέρα αλλά μην ξεχάσεις ότι πρέπει να κάνεις παιδί»
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τη συμβουλή που της είχε δώσει η αείμνηστη ερμηνεύτρια
Τη συμβουλή που της είχε δώσει η Μαρινέλλα αποκάλυψε η Μαντώ. Η σπουδαία τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο, ενώ πίστευε ότι η τελευταία θα έκανε μεγάλη καριέρα, την παρότρυνε να κάνει παιδί.
Η Μαντώ εικάζει, όπως ανέφερε στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 27 Μαΐου, ότι την είχε συμβουλεύει να γίνει μητέρα για να αποκτήσει μία άλλου είδους δύναμη και ως προσωπικότητα αλλά και στην καριέρα της.
Μιλώντας για τα μαθήματα που έχει πάρει από όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, η τραγουδίστρια είπε: «Η Μαρινέλλα μου είχε πει μια συμβουλή. Μου είχε πει "κοριτσάκι μου εσύ θα κανείς πολύ μεγάλη καριέρα αλλά μην ξεχάσεις ότι πρέπει να κάνεις παιδί". Αυτή ήταν η συμβουλή της και μου το έλεγε από μικρή. Μου το είχε πει πάρα πολλές φορές για να έχω πιο πολύ συναίσθημα σαν άνθρωπος, να είμαι πιο προσγειωμένη. Κακά τα ψέματα, όταν η γυναίκα γίνεται μητέρα, αποκτά και άλλη δύναμη, παύει να έχει φοβίες».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαντώ αναφέρθηκε στον τρόπο που η κρίση επηρέασε το επάγγελμά της και την ίδια προσωπικά: «Ήταν πολύ χάλια για όλους μας, για όλο τον χώρο θα έλεγα. Ήταν μια προσγείωση φοβερή και χωρίς αλεξύπτωτο θα έλεγα. Περάσαμε δύσκολα όλοι μας και οικονομικά ακόμα. Ήταν θέμα επιβίωσης από ένα σημείο και μετά για όλους του χώρου. Εγώ δεν ήμουν από τους καλλιτέχνες που έπαιρναν τα πολλά λεφτά γιατί ήμουν pop και στην Ελλάδα είμαστε λίγο αδικημένοι σε αυτό το κομμάτι και παίρναμε τα πιο λίγα. Αλλά αυτή την 15ετία μας στοίχισε γιατί είχαμε μάθει αλλιώς. Δεν σκεφτόμασταν ποτέ πώς θα βγάλουμε τον μήνα και ήρθε αυτή η στιγμή και μετά ήρθε και ο covid», δήλωσε.
