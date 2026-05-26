Δημήτρης Σταρόβας: Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά, ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο
GALA
Δημήτρης Σταρόβας Εγκεφαλικό Γιώργος Μαργαρίτης

Δημήτρης Σταρόβας: Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά, ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο

«Σταρόβα, πεθαίνω για σένα» μου έλεγε, πρόσθεσε ο καλλιτέχνης για τον τραγουδιστή

Δημήτρης Σταρόβας: Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά, ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οικονομικά στήριξαν τον Δημήτρη Σταρόβα όλοι οι φίλοι του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας που πέρασε, με τον ίδιο να επισημαίνει πως ο Γιώργος Μαργαρίτης ήταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο για να τον στηρίζει.

Σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 26 Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε πως οι άνθρωποι που γνώρισε μέσα από τη δουλειά του είναι η κληρονομιά και το «κέρδος» του.

Ο Δημήτρης Σταρόβας είπε χαρακτηριστικά: «Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά. Όχι μόνο με ένα τηλέφωνο. Ένα κέρδος είναι αυτό και ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά, ακόμη και τώρα, από κάθε είδους ηλικίες. Και το τρίτο είναι ότι μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, τόνισε πως το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαργαρίτης ήταν καθημερινά στο πλευρό του, του έκανε τρομερή εντύπωση: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε. Μου έκανε πολύ εντύπωση», δήλωσε. 



Ο Δημήτρης Σταρόβας υπέστη εγκεφαλικό τον Μάιο του 2024. Παρέμεινε αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο και αφού πήρε εξιτήριο μπήκε σε πρόγραμμα αποκατάστασης, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα με την ομιλία του.
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης