Δημήτρης Σταρόβας: Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά, ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο
Σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 26 Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε πως οι άνθρωποι που γνώρισε μέσα από τη δουλειά του είναι η κληρονομιά και το «κέρδος» του.
Ο Δημήτρης Σταρόβας είπε χαρακτηριστικά: «Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά. Όχι μόνο με ένα τηλέφωνο. Ένα κέρδος είναι αυτό και ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά, ακόμη και τώρα, από κάθε είδους ηλικίες. Και το τρίτο είναι ότι μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος».
Στη συνέχεια, τόνισε πως το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαργαρίτης ήταν καθημερινά στο πλευρό του, του έκανε τρομερή εντύπωση: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε. Μου έκανε πολύ εντύπωση», δήλωσε.
Ο Δημήτρης Σταρόβας υπέστη εγκεφαλικό τον Μάιο του 2024. Παρέμεινε αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο και αφού πήρε εξιτήριο μπήκε σε πρόγραμμα αποκατάστασης, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα με την ομιλία του.
