Δώρα Παντέλη: Αναγκάστηκα να κάνω καισαρική, αν είχα επιλέξει φυσιολογικό τοκετό μπορεί να έχανα μέχρι και τη μήτρα μου
Μου είπε ο γιατρός μου ότι μπορούσαμε να προσπαθήσουμε για φυσιολογικό τοκετό, αλλά δεν ήθελε να το ρισκάρουμε, σχολίασε η αθλητικογράφος
Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη γέννηση του παιδιού της περιέγραψε η Δώρα Παντέλη, εξηγώντας ότι η καισαρική δεν ήταν επιλογή, ενώ τόνισε ότι αν είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό υπήρχε το ενδεχόμενο να χάσει τη μήτρα της.
Η αθλητικογράφος ήταν καλεσμένη την Τρίτη 26 Μαΐου στην εκπομπή Super Κατερίνα μιλώντας μεταξύ άλλων για την απόκτηση του γιου της και την εμπειρία του τοκετού, εξηγώντας πως η καισαρική αποδείχτηκε καθοριστική για την υγεία της.
Όπως ανέφερε η Δώρα Παντέλη, η καισαρική τομή είναι μία επίπονη διαδικασία, ωστόσο στη δική της περίπτωση αποτέλεσε μονόδρομο: «Η καισαρική είναι χειρουργείο, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έκανα καισαρική γιατί το παιδί ήταν πολύ μεγάλο και δεν είχε γυρίσει. Μου είπε ο γιατρός μου ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε για φυσιολογικό τοκετό, αλλά δεν ήθελε να το ρισκάρουμε. Εν τέλει, αφού έγινε η καισαρική και είχα πρόβλημα και επιπλοκή και στην καισαρική, μου είπαν ότι αν είχα επιλέξει να γεννήσω με φυσιολογικό τοκετό θα υπήρχε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού και θα έχανα πολύ αίμα και θα αναγκαζόντουσαν πάλι να μου κάνουν καισαρική, και μπορεί να είχα πρόβλημα και μετά. Μπορεί να έχανα τη μήτρα μου μετά αν αναγκαζόμουν να κάνω χειρουργείο και δεν είχαμε προλάβει».
Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της, Τζον απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 25 Ιουλίου. Όπως είχε αναφέρει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day», ήταν πολύ φοβισμένη εκείνη την ημέρα. Το πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του τοκετού ήταν πως είχε κολλήσει ο πλακούντας στη μήτρα της: «Ήμουν πολύ φοβισμένη, έκλαιγα στο αμάξι. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο ηρέμησα. Αφότου γέννησα υπήρξε μια πολύ μικρή επιπλοκή, με το που βγήκε το μωρό κόλλησε ο πλακούντας στη μήτρα. Δεν μου το είπαν εκείνη τη στιγμή, το έμαθα μετά. Αν γεννούσα φυσιολογικά θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα, οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα. Είχε σχέση με εμένα, γιατί ο πλακούντας κόλλησε. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία. Μετά ήρθε ο γιατρός και μου είπε ότι ήταν δύσκολο το χειρουργείο», είχε πει αναλυτικά.
