Η Αυστραλία αντιδρά στους νέους δασμούς των ΗΠΑ: «Είναι αδικαιολόγητοι»
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Η Αυστραλία αντιδρά στους νέους δασμούς των ΗΠΑ: «Είναι αδικαιολόγητοι»

Ο Αλμπανέζι θα θέσει το θέμα στον Τραμπ, ενώ η Καμπέρα υποστηρίζει ότι εφαρμόζει αυστηρά μέτρα κατά της καταναγκαστικής εργασίας

Η Αυστραλία αντιδρά στους νέους δασμούς των ΗΠΑ: «Είναι αδικαιολόγητοι»
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Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα ότι σκοπεύει να θέσει το ζήτημα των δασμών στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε εμπορικούς τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

Την Παρασκευή, η Ουάσινγκτον επέβαλε νέους δασμούς 10-12,5% σε εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους, ισχυριζόμενες ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, αντικαθιστώντας τον προσωρινό δασμό 10% που είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο.

Η κυβέρνηση Αλμπανέζι χαρακτήρισε «αδικαιολόγητους» τους νέους δασμούς των ΗΠΑ και δήλωσε πως θα επιδιώξει την κατάργησή τους.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας απάντησε «βεβαίως». «Θα το θέσουμε σε κάθε επίπεδο των σχέσεων Αυστραλίας-ΗΠΑ, κάτι που έχουμε κάνει ήδη», είπε ο Αλμπανέζι.

Εξήγησε πως η Αυστραλία λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και τα ενισχύει ακόμη περισσότερο, επεκτείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα και διασφαλίζοντας την επιβολή σημαντικών προστίμων και ποινών για τους παραβάτες.
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