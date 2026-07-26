Ολυμπιακός: Το ντόμινο των Ντόρσεϊ και Γουόκαπ

Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν σκληρή στάση στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, συζητούν την προοπτική νέας συμφωνίας με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και γνωρίζουν καλά ότι η εξέλιξη της μίας υπόθεσης θα επηρεάσει πιθανότατα την άλλη