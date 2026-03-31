MasterChef: Παίκτης χάρισε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη - Θα θυμώσει ο άντρας μου, σχολίασε
MasterChef Δώρα Παντέλη Δαχτυλίδι

MasterChef: Παίκτης χάρισε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη - Θα θυμώσει ο άντρας μου, σχολίασε

Η αθλητικογράφος ήταν καλεσμένη στο ριάλιτι μαγειρικής

MasterChef: Παίκτης χάρισε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη - Θα θυμώσει ο άντρας μου, σχολίασε
Ένα απρόβλεπτο δώρο δέχτηκε η Δώρα Παντέλη στο «MasterChef» όταν παίκτης της χάρισε ένα δαχτυλίδι, με την αθλητικογράφο να διστάζει αρχικά να το πάρει, σχολιάζοντας ότι «θα θύμωνε ο άντρας της».

Το βράδυ της Δευτέρας 30 Μαρτίου, στην κουζίνα του ριάλιτι μαγειρικής ήταν καλεσμένη η Δώρα Παντέλη. Ο Γιώργος, που είχε την ημέρα των γυρισμάτων τα γενέθλιά του, επέλεξε να τα γιορτάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο. Έχοντας απέναντί του στο πλατό την αθλητικογράφο, προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση: της πρόσφερε ένα δαχτυλίδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, ήταν της γιαγιάς του. Η Δώρα Παντέλη το αποδέχτηκε, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Θα θυμώσει ο άντρας μου».

Από την πλευρά του, ο διαγωνιζόμενος έσπευσε να διευκρινίσει ότι επρόκειτο για μια καθαρά συμβολική κίνηση, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του προς τη Δώρα Παντέλη.

Η Δώρα Παντέλη έχει μιλήσει για τη σχέση της με τον σύντροφο και πατέρα του παιδιού της, Τζον επισημαίνοντας πως κάθε ημέρα τον ερωτεύεται και περισσότερο. Όπως είχε εξηγήσει στην εκπομπή «Buongiorno», την Τρίτη 21 Οκτωβρίου: «Τον βλέπω ακόμα και τώρα στις φωτογραφίες και τον ερωτεύομαι κάθε μέρα. Γι’ αυτό ήθελα να κάνω και παιδί μαζί του».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

