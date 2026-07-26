Τροχόσπιτο συγκρούστηκε με εννέα ακινητοποιημένα οχήματα στην Γερμανία, 34 τραυματίες
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Γερμανία Τροχαίο ατύχημα Τραυματίες

Τροχόσπιτο συγκρούστηκε με εννέα ακινητοποιημένα οχήματα στην Γερμανία, 34 τραυματίες

Η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία -  Η αστυνομία εκτίμησε πως το ύψος των ζημιών ανέρχεται σε περίπου 350.000 ευρώ

Τροχόσπιτο συγκρούστηκε με εννέα ακινητοποιημένα οχήματα στην Γερμανία, 34 τραυματίες
Τριάντα τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Θουριγγίας, στην κεντρική Γερμανία, όταν αυτοκινούμενο τροχόσπιτο παρέσυρε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί σε μποτιλιάρισμα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, διευκρίνισε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας.

Ο οδηγός του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, στο οποίο επέβαιναν δύο παιδιά, δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα μπροστά του και προσέκρουσε με ορμή σε ακινητοποιημένα οχήματα.

Συνολικά εννέα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μεταξύ αυτών, δύο μικρά λεωφορεία στα οποία επέβαιναν 11 παιδιά με ειδικές ανάγκες και οκτώ φροντιστές.

Η αστυνομία εκτίμησε πως το ύψος των ζημιών ανέρχεται σε περίπου 350.000 ευρώ.

Το μποτιλιάρισμα προκλήθηκε ύστερα από ατύχημα στο αντίθετο ρεύμα, όπου είχε ανατραπεί τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

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