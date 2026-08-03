Μάρκος Σεφερλής: Η πολιτική δεν είναι ο προορισμός μου, εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα
Μάρκος Σεφερλής: Η πολιτική δεν είναι ο προορισμός μου, εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα
Είμαι αληθινός, ειλικρινής απέναντι στον κόσμο και δεν θέλω αυτή η σχέση να χαλάσει ποτέ, για κανέναν λόγο, ξεκαθάρισε ο κωμικός
Κατηγορηματικά αρνητικός στην ιδέα να ασχοληθεί με την πολιτική, παρότι του έχει προταθεί, είναι ο Μάρκος Σεφερλής. Σύμφωνα με τον κωμικό, η ενασχόληση με αυτό το πεδίο προϋποθέτει την έλλειψη ειλικρίνειας, κάτι που τον βρίσκει αντίθετο. Από την άλλη, εκείνος θεωρεί ότι σκοπός του είναι να κάνει τον κόσμο να γελάει.
«Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική. Μου έχουν πει αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο προορισμός μου. Ο προορισμός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει και νομίζω ότι εμείς, οι άνθρωποι που έχουμε χάρισμα να κάνουμε τον κόσμο να γελάει, πρέπει να μένουμε σε αυτό», διευκρίνισε ο Μάρκος Σεφερλής σε συνέντευξή του στο Secret.
Μεταφέροντας την εικόνα που έχει εκείνος για την πολιτική, ο κωμικός σχολίασε: «Η πολιτική είναι ένα τελείως άλλο πεδίο, που δεν το κατέχω. Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, εκεί αναγκάζεσαι να λες ψέματα. Εγώ δεν λέω ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική είναι μη τίμιοι άνθρωποι. Απλώς, όταν μπλέκεις σε αυτό το σύστημα, αναγκάζεσαι να κάνεις υποχωρήσεις, δέχεσαι πιέσεις από πολλές πλευρές και διαστρεβλώνεται λίγο ο χαρακτήρας σου».
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να αλλοιωθεί η σχέση ειλικρίνειας που έχει χτίσει με τον κόσμο. «Εγώ στα 58 μου χρόνια είμαι αυτός που είμαι, ατόφιος, γι’ αυτό με αγαπά ο κόσμος. Είμαι αληθινός, ειλικρινής απέναντί του και δεν θέλω αυτή η σχέση να χαλάσει ποτέ, για κανέναν λόγο», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική. Μου έχουν πει αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο προορισμός μου. Ο προορισμός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει και νομίζω ότι εμείς, οι άνθρωποι που έχουμε χάρισμα να κάνουμε τον κόσμο να γελάει, πρέπει να μένουμε σε αυτό», διευκρίνισε ο Μάρκος Σεφερλής σε συνέντευξή του στο Secret.
Μεταφέροντας την εικόνα που έχει εκείνος για την πολιτική, ο κωμικός σχολίασε: «Η πολιτική είναι ένα τελείως άλλο πεδίο, που δεν το κατέχω. Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, εκεί αναγκάζεσαι να λες ψέματα. Εγώ δεν λέω ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική είναι μη τίμιοι άνθρωποι. Απλώς, όταν μπλέκεις σε αυτό το σύστημα, αναγκάζεσαι να κάνεις υποχωρήσεις, δέχεσαι πιέσεις από πολλές πλευρές και διαστρεβλώνεται λίγο ο χαρακτήρας σου».
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να αλλοιωθεί η σχέση ειλικρίνειας που έχει χτίσει με τον κόσμο. «Εγώ στα 58 μου χρόνια είμαι αυτός που είμαι, ατόφιος, γι’ αυτό με αγαπά ο κόσμος. Είμαι αληθινός, ειλικρινής απέναντί του και δεν θέλω αυτή η σχέση να χαλάσει ποτέ, για κανέναν λόγο», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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