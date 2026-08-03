Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
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Κατερίνα Καινούργιου Κόρη Μύκονος

Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει

Η παρουσιάστρια επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Νησί των Ανέμων μαζί με το παιδί της

Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
11 ΣΧΟΛΙΑ
Διαφορετικά βίωσε την επίσκεψή της στη Μύκονο η Κατερίνα Καινούργιου, όπως εκμυστηρεύτηκε η ίδια μέσα από τα social media. Για πρώτη φορά η παρουσιάστρια επισκέφτηκε το Νησί των Ανέμων μαζί με την κόρη της.

Στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες, στις οποίες απαθανατίζεται κρατώντας στην αγκαλιά της το παιδί της, δήλωσε πως η Μύκονος της φάνηκε πιο όμορφη συγκριτικά με τις μέχρι τώρα επισκέψεις της.

«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος, απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ», εξομολογήθηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου


Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
11 ΣΧΟΛΙΑ

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