Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της: Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει, γράφει
Η παρουσιάστρια επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Νησί των Ανέμων μαζί με το παιδί της
Διαφορετικά βίωσε την επίσκεψή της στη Μύκονο η Κατερίνα Καινούργιου, όπως εκμυστηρεύτηκε η ίδια μέσα από τα social media. Για πρώτη φορά η παρουσιάστρια επισκέφτηκε το Νησί των Ανέμων μαζί με την κόρη της.
Στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες, στις οποίες απαθανατίζεται κρατώντας στην αγκαλιά της το παιδί της, δήλωσε πως η Μύκονος της φάνηκε πιο όμορφη συγκριτικά με τις μέχρι τώρα επισκέψεις της.
«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος, απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ», εξομολογήθηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό.
Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου
Στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες, στις οποίες απαθανατίζεται κρατώντας στην αγκαλιά της το παιδί της, δήλωσε πως η Μύκονος της φάνηκε πιο όμορφη συγκριτικά με τις μέχρι τώρα επισκέψεις της.
«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος, απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ», εξομολογήθηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό.
Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου
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