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Αφού υποδύθηκε τον «βασιλιά της ποπ», ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον δοκιμάζεται σε ταινία δράσης
Αφού υποδύθηκε τον «βασιλιά της ποπ», ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον δοκιμάζεται σε ταινία δράσης
Ο Τζααφάρ Τζάκσον θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Γουίλ Σμιθ στο «Supermax»
Ο Τζααφάρ Τζάκσον, ο οποίος ξεχώρισε στην ταινία «Michael», βρήκε τον επόμενο μεγάλο του ρόλο. Αφού ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον υποδύθηκε τον βασιλιά της ποπ στη βιογραφική ταινία, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Γουίλ Σμιθ στην ταινία δράσης «Supermax» του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν.
Ο Σμιθ και η πρωταγωνίστρια του «I Play Rocky», ΆναΣοφία Ρομπ, είχαν ήδη ανακοινωθεί στους ρόλους δύο πρακτόρων του FBI που ερευνούν έναν φόνο μέσα σε μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας, στην ταινία των Amazon MGM Studios και Miramax.
Ο Τζάκσον, γιος του μεγαλύτερου αδελφού του Μάικλ Τζάκσον, Τζερμέιν, εντάσσεται στο καστ του «Supermax» μετά τις θετικές εντυπώσεις που προκάλεσε με την ερμηνεία του στη βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, η οποία έγινε με την έγκριση της οικογένειας. Ο Τζααφάρ Τζάκσον κατάφερε μάλιστα να αναπαραστήσει στη μεγάλη οθόνη τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του θείου του, μεταξύ των οποίων το Moonwalk, το Robot, το Spin και το Toe Stand, αποδίδοντας το καλλιτεχνικό του ταλέντο.
«Ο Τζααφάρ αποδίδει με ακρίβεια τη γλυκιά, χαμηλόφωνη φωνή με την οποία ο Μάικλ πρόβαλλε μια παιδική αθωότητα και ευαισθησία, αλλά και την απόλυτη προσήλωση με την οποία προωθούσε την καριέρα του. Βλέπουμε επίσης τη φυσική οικειότητά του με τα παιδιά, είτε στις επαφές του με θαυμαστές είτε στις επισκέψεις του σε παιδιατρικές ογκολογικές κλινικές», είχε γράψει ο κριτικός κινηματογράφου του The Hollywood Reporter, Ντέιβιντ Ρούνεϊ, στην κριτική του για το «Michael», το οποίο αναμένεται να αποκτήσει και δεύτερο μέρος.
Μετά την επιτυχία του «Michael», το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη Lionsgate, ο Τζάκσον εντάσσεται στο «Supermax» σε έναν ρόλο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Το σενάριο υπογράφουν οι Ντέιβιντ Γουέιλ και Ντέιβιντ Τζ. Ρόζεν, γνωστοί από τις τηλεοπτικές σειρές «Hunters» και «Invasion». Η παραγωγή αναμένεται να αρχίσει σύντομα, ενώ έχει προγραμματιστεί κινηματογραφική κυκλοφορία και μετέπειτα προβολή στην πλατφόρμα Prime Video.
Ο Σμιθ και η πρωταγωνίστρια του «I Play Rocky», ΆναΣοφία Ρομπ, είχαν ήδη ανακοινωθεί στους ρόλους δύο πρακτόρων του FBI που ερευνούν έναν φόνο μέσα σε μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας, στην ταινία των Amazon MGM Studios και Miramax.
Ο Τζάκσον, γιος του μεγαλύτερου αδελφού του Μάικλ Τζάκσον, Τζερμέιν, εντάσσεται στο καστ του «Supermax» μετά τις θετικές εντυπώσεις που προκάλεσε με την ερμηνεία του στη βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, η οποία έγινε με την έγκριση της οικογένειας. Ο Τζααφάρ Τζάκσον κατάφερε μάλιστα να αναπαραστήσει στη μεγάλη οθόνη τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του θείου του, μεταξύ των οποίων το Moonwalk, το Robot, το Spin και το Toe Stand, αποδίδοντας το καλλιτεχνικό του ταλέντο.
Jaafar Jackson Set to Join Will Smith in Action Thriller 'Supermax' https://t.co/C6nKN4Idkh— The Hollywood Reporter (@THR) August 3, 2026
Μετά την επιτυχία του «Michael», το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη Lionsgate, ο Τζάκσον εντάσσεται στο «Supermax» σε έναν ρόλο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Το σενάριο υπογράφουν οι Ντέιβιντ Γουέιλ και Ντέιβιντ Τζ. Ρόζεν, γνωστοί από τις τηλεοπτικές σειρές «Hunters» και «Invasion». Η παραγωγή αναμένεται να αρχίσει σύντομα, ενώ έχει προγραμματιστεί κινηματογραφική κυκλοφορία και μετέπειτα προβολή στην πλατφόρμα Prime Video.
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