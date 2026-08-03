Ο Σκοτ Ίστγουντ θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Σάια ΛαΜπεφ: Η κινηματογραφική βιομηχανία προσελκύει ψυχοπαθείς
Ο Σκοτ Ίστγουντ θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Σάια ΛαΜπεφ: Η κινηματογραφική βιομηχανία προσελκύει ψυχοπαθείς
Ήθελα να μείνω μακριά του, είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός για τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Fury» του 2014
Την άσχημη εμπειρία που είχε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον Σάια ΛαΜπεφ στην ταινία «Fury» μοιράστηκε ο Σκοτ Ίστγουντ.
Ο ηθοποιός περιέγραψε τη σύγκρουση που είχε στα γυρίσματα μαζί με τον συνάδελφό του, περιγράφοντάς τον μάλιστα έμμεσα «ψυχοπαθή». «Κοιτάξτε, ο Σάια είναι ξεκάθαρα βασανισμένος και πιθανότατα αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα. Ήταν δύσκολο», δήλωσε ο γιος του Κλιντ Ίστγουντ στο podcast «Armchair Expert».
«Μια μέρα περνούσε ένα επεισόδιο και θεώρησε ότι δεν έπρεπε να φτύνω καπνό πάνω στο τανκ, παρότι αυτό υπήρχε στο σενάριο. Κάποια στιγμή, όμως, είπα ότι αρκετά ως εδώ. Του είπα: “Άντε γ…σου. Σταμάτα αυτές τις βλακείες”. Του είπα: “Θα σε πλακώσω στο ξύλο”», περιέγραψε. Ο Ίστγουντ αποκάλυψε ότι ο Μπραντ Πιτ, που ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας, χρειάστηκε να παρέμβει για να σταματήσει την τεταμένη στιγμή.
Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι ο συνάδελφός του ήταν ιδιαίτερα προσηλωμένος στη μέθοδο υποκριτικής, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να βγάλει ένα από τα δόντια του και να αυτοτραυματιστεί, προκειμένου να μπει στον ρόλο. «Και θυμάμαι να σκέφτομαι: “Εντάξει, αυτός ο τύπος είναι τρελός. Απλώς θα μείνω μακριά του. Εγώ δεν παίζω αυτό το παιχνίδι”».
Ο Ίστγουντ υποστήριξε ότι «όλοι είχαν κάποιο περιστατικό με τον Σάια» στα γυρίσματα της αμερικανικής πολεμικής ταινίας του 2014. «Ωρίμασε επιτέλους», είπε για τον ΛαΜπεφ. «Είναι αστείο. Η κινηματογραφική βιομηχανία προσελκύει ψυχοπαθείς, επειδή είναι ένας χώρος όπου η τέχνη και οι επιχειρήσεις συναντιούνται».
Ο ΛαΜπεφ έχει εισαχθεί αρκετές φορές σε κέντρο απεξάρτησης λόγω εθισμού στο αλκοόλ, ενώ έχει συλληφθεί επανειλημμένα σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών δεκαετιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός κατηγορείται ότι ήρθε σε σύγκρουση με συμπρωταγωνιστές του κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.
Στα γυρίσματα της ταινίας «Lawless» το 2012 είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι ο πρωταγωνιστής των «Transformers» είχε ρίξει αναίσθητο τον Τομ Χάρντι. Ωστόσο, ο ΛαΜπεφ τις διέψευσε το 2019, λέγοντας στον παρουσιαστή του «Hot Ones», Σον Έβανς, ότι εκείνος και ο Χάρντι απλώς έπαιζαν άγρια και πάλευαν για διασκέδαση. «Ναι, όλα αυτά είναι ένα μάτσο ανοησίες», είπε. «Παλεύαμε συνέχεια και είναι ένας τεράστιος τύπος, ειδικά τότε. Προετοιμαζόταν για να υποδυθεί τον Μπέιν στο “The Dark Knight Rises”».
Ο σκηνοθέτης Τζον Χίλκοουτ όμως φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν πράγματι πιαστεί στα χέρια και χρειάστηκε να τους συγκρατήσουν. «Σίγουρα υπήρξε καβγάς μεταξύ τους», δήλωσε ο Χίλκοουτ στο Collider τον Ιανουάριο. «Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε χρειάστηκε να συγκρατήσουν και τους δύο. Χάρηκα, πάντως, όταν άκουσα ότι δεν είχε εξελιχθεί έτσι, γιατί δεν θα ήθελα να δω ποια θα ήταν η κατάληξη».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο ηθοποιός περιέγραψε τη σύγκρουση που είχε στα γυρίσματα μαζί με τον συνάδελφό του, περιγράφοντάς τον μάλιστα έμμεσα «ψυχοπαθή». «Κοιτάξτε, ο Σάια είναι ξεκάθαρα βασανισμένος και πιθανότατα αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα. Ήταν δύσκολο», δήλωσε ο γιος του Κλιντ Ίστγουντ στο podcast «Armchair Expert».
«Μια μέρα περνούσε ένα επεισόδιο και θεώρησε ότι δεν έπρεπε να φτύνω καπνό πάνω στο τανκ, παρότι αυτό υπήρχε στο σενάριο. Κάποια στιγμή, όμως, είπα ότι αρκετά ως εδώ. Του είπα: “Άντε γ…σου. Σταμάτα αυτές τις βλακείες”. Του είπα: “Θα σε πλακώσω στο ξύλο”», περιέγραψε. Ο Ίστγουντ αποκάλυψε ότι ο Μπραντ Πιτ, που ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας, χρειάστηκε να παρέμβει για να σταματήσει την τεταμένη στιγμή.
Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι ο συνάδελφός του ήταν ιδιαίτερα προσηλωμένος στη μέθοδο υποκριτικής, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να βγάλει ένα από τα δόντια του και να αυτοτραυματιστεί, προκειμένου να μπει στον ρόλο. «Και θυμάμαι να σκέφτομαι: “Εντάξει, αυτός ο τύπος είναι τρελός. Απλώς θα μείνω μακριά του. Εγώ δεν παίζω αυτό το παιχνίδι”».
Ο Ίστγουντ υποστήριξε ότι «όλοι είχαν κάποιο περιστατικό με τον Σάια» στα γυρίσματα της αμερικανικής πολεμικής ταινίας του 2014. «Ωρίμασε επιτέλους», είπε για τον ΛαΜπεφ. «Είναι αστείο. Η κινηματογραφική βιομηχανία προσελκύει ψυχοπαθείς, επειδή είναι ένας χώρος όπου η τέχνη και οι επιχειρήσεις συναντιούνται».
Scott Eastwood name-drops ‘psychopath’ A-lister he got into on-set confrontation with: ‘Enough is enough’ https://t.co/Twronm5E0A pic.twitter.com/ahCwCr9NSl— Page Six (@PageSix) August 3, 2026
Στα γυρίσματα της ταινίας «Lawless» το 2012 είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι ο πρωταγωνιστής των «Transformers» είχε ρίξει αναίσθητο τον Τομ Χάρντι. Ωστόσο, ο ΛαΜπεφ τις διέψευσε το 2019, λέγοντας στον παρουσιαστή του «Hot Ones», Σον Έβανς, ότι εκείνος και ο Χάρντι απλώς έπαιζαν άγρια και πάλευαν για διασκέδαση. «Ναι, όλα αυτά είναι ένα μάτσο ανοησίες», είπε. «Παλεύαμε συνέχεια και είναι ένας τεράστιος τύπος, ειδικά τότε. Προετοιμαζόταν για να υποδυθεί τον Μπέιν στο “The Dark Knight Rises”».
Ο σκηνοθέτης Τζον Χίλκοουτ όμως φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν πράγματι πιαστεί στα χέρια και χρειάστηκε να τους συγκρατήσουν. «Σίγουρα υπήρξε καβγάς μεταξύ τους», δήλωσε ο Χίλκοουτ στο Collider τον Ιανουάριο. «Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε χρειάστηκε να συγκρατήσουν και τους δύο. Χάρηκα, πάντως, όταν άκουσα ότι δεν είχε εξελιχθεί έτσι, γιατί δεν θα ήθελα να δω ποια θα ήταν η κατάληξη».
Φωτογραφία: Shutterstock
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