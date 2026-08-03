Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν έκαναν εμφάνιση - έκπληξη σε προβολή της ταινίας «Practical Magic»

Οι δύο ηθοποιοί επέστρεψαν στο σίκουελ της ταινίας, στην οποία πρωταγωνίστησαν το 1998

Στην πρώτη ταινία, οι δύο αδελφές, που μεγάλωσαν με τις μάγισσες θείες τους, τη θεία Τζετ (Νταϊάν Γουίστ) και τη θεία Φράνι (Στόκαρντ Τσάνινγκ), αγκαλιάζουν τελικά τη μαγεία, την οποία απέφευγαν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Στην πορεία, προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να σπάσουν την κατάρα που στοιχειώνει τις γυναίκες της οικογένειας, εμποδίζοντάς τες να βρουν την αγάπη και οδηγώντας στον θάνατο τους άνδρες που ερωτεύονται.



Η υπόθεση του «Practical Magic 2» εκτυλίσσεται 25 χρόνια αργότερα. Η ηρωίδα της Σάντρα Μπούλοκ έχει πλέον δύο κόρες, τις οποίες υποδύονται η Τζόι Κινγκ και η Μέισι Γουίλιαμς, οι οποίες έχουν κληρονομήσει τις δικές τους μαγικές δυνάμεις. Όταν η ηρωίδα της Κινγκ αποκαλύπτει σκοτεινά οικογενειακά μυστικά, η οικογένεια Όουενς βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κρίση και οι γυναίκες καλούνται να αντιμετωπίσουν ξανά τη σκοτεινή κατάρα.



Φωτογραφία: AFP