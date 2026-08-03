Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν έκαναν εμφάνιση - έκπληξη σε προβολή της ταινίας «Practical Magic»
Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν έκαναν εμφάνιση - έκπληξη σε προβολή της ταινίας «Practical Magic»
Οι δύο ηθοποιοί επέστρεψαν στο σίκουελ της ταινίας, στην οποία πρωταγωνίστησαν το 1998
Μία απρόσμενη συνάντηση πραγματοποίησαν η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν σε ειδική προβολή της ταινίας «Practical Magic», στην οποία πρωταγωνίστησαν το 1998.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Λος Άντζελες, με τις δύο ηθοποιούς να αποθεώνονται από το κοινό στο Hollywood Forever. Απευθυνόμενη στους θεατές, η Μπούλοκ σχολίασε: «Το Practical Magic είναι η τέλεια ταινία για να προβληθεί σε νεκροταφείο», ενώ η Κίντμαν ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του στη συνέχεια της ταινίας, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας για τη δημιουργία αυτής της δεύτερης ταινίας που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα».
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι δύο σταρ ανακοίνωσαν επίσης ότι στο καστ της νέας ταινίας συμμετέχουν οι Τζόι Κινγκ και Μέισι Γουίλιαμς, ενώ στη συνέχεια σήκωσαν τα ποτήρια τους με μαργαρίτα, κάνοντας πρόποση με το κοινό.
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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ενθουσιώδες κλίμα, καθώς οι θαυμαστές ανυπομονούν για το «Practical Magic 2», στο οποίο η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν στους ρόλους των ορφανών αδερφών Σάλι και Τζίλιαν Όουενς.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Λος Άντζελες, με τις δύο ηθοποιούς να αποθεώνονται από το κοινό στο Hollywood Forever. Απευθυνόμενη στους θεατές, η Μπούλοκ σχολίασε: «Το Practical Magic είναι η τέλεια ταινία για να προβληθεί σε νεκροταφείο», ενώ η Κίντμαν ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του στη συνέχεια της ταινίας, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας για τη δημιουργία αυτής της δεύτερης ταινίας που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα».
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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι δύο σταρ ανακοίνωσαν επίσης ότι στο καστ της νέας ταινίας συμμετέχουν οι Τζόι Κινγκ και Μέισι Γουίλιαμς, ενώ στη συνέχεια σήκωσαν τα ποτήρια τους με μαργαρίτα, κάνοντας πρόποση με το κοινό.
Δείτε το τρέιλερ
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ενθουσιώδες κλίμα, καθώς οι θαυμαστές ανυπομονούν για το «Practical Magic 2», στο οποίο η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν στους ρόλους των ορφανών αδερφών Σάλι και Τζίλιαν Όουενς.
Στην πρώτη ταινία, οι δύο αδελφές, που μεγάλωσαν με τις μάγισσες θείες τους, τη θεία Τζετ (Νταϊάν Γουίστ) και τη θεία Φράνι (Στόκαρντ Τσάνινγκ), αγκαλιάζουν τελικά τη μαγεία, την οποία απέφευγαν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Στην πορεία, προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να σπάσουν την κατάρα που στοιχειώνει τις γυναίκες της οικογένειας, εμποδίζοντάς τες να βρουν την αγάπη και οδηγώντας στον θάνατο τους άνδρες που ερωτεύονται.
Η υπόθεση του «Practical Magic 2» εκτυλίσσεται 25 χρόνια αργότερα. Η ηρωίδα της Σάντρα Μπούλοκ έχει πλέον δύο κόρες, τις οποίες υποδύονται η Τζόι Κινγκ και η Μέισι Γουίλιαμς, οι οποίες έχουν κληρονομήσει τις δικές τους μαγικές δυνάμεις. Όταν η ηρωίδα της Κινγκ αποκαλύπτει σκοτεινά οικογενειακά μυστικά, η οικογένεια Όουενς βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κρίση και οι γυναίκες καλούνται να αντιμετωπίσουν ξανά τη σκοτεινή κατάρα.
Φωτογραφία: AFP
Η υπόθεση του «Practical Magic 2» εκτυλίσσεται 25 χρόνια αργότερα. Η ηρωίδα της Σάντρα Μπούλοκ έχει πλέον δύο κόρες, τις οποίες υποδύονται η Τζόι Κινγκ και η Μέισι Γουίλιαμς, οι οποίες έχουν κληρονομήσει τις δικές τους μαγικές δυνάμεις. Όταν η ηρωίδα της Κινγκ αποκαλύπτει σκοτεινά οικογενειακά μυστικά, η οικογένεια Όουενς βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κρίση και οι γυναίκες καλούνται να αντιμετωπίσουν ξανά τη σκοτεινή κατάρα.
Φωτογραφία: AFP
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